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El look vintage que vuelve a las peluquerías este invierno y deja atrás el alisado extremo

Los estilos estructurados y pulidos pierden protagonismo frente a una tendencia que apuesta por la naturalidad, el volumen y el movimiento.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 15:26
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Cuál es el peinado de moda en 2025. Fuente: Unsplash
Cuál es el peinado de moda en 2025. Fuente: Unsplash
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Aunque en la temporada pasada el pelo alisado se imponía con mayor facilidad entre los rulos y el pelo corto, este invierno trae un cambio radical al estilo capilar.

Se termina el reinado del alisado extremo y las nuevas protagonistas son las ondas playeras, suaves y auténticas, pero aprovechando el estilo natural de cada cabello.

Lejos de las planchitas y los tratamientos alisadores, las pasarelas y redes sociales se llenan de peinados “effortless”, donde la textura natural del cabello gana terreno.

Miley Cyrus. Fuente: X
Miley Cyrus. Fuente: X

Miley Cyrus aprovecha sus ondas naturales. Fuente: X @mileycyrusbr

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Esta vieja tendencia se volvió viral con el estilo de algunas celebridades como Sabrina Carpenter con su cabello abultado, Miley Cyrus con su look despeinado y rockero e incluso Taylor Swift, que en este último tiempo les ha dado rienda suelta a sus rizos.

La idea es simple: armar un peinado en base a la textura del pelo natural, aprovechando sus ondas y potenciando los rasgos de la cara, sin químicos y elementos que puedan dañar la estructura capilar.

Corte de pelo que aporta volumen para cabellos finos. Foto PINTEREST
Corte de pelo que aporta volumen para cabellos finos. Foto PINTEREST

La nueva onda es aprovechar las ondas naturales del cabello. Foto PINTEREST

Volumen, movimiento y frescura vintage

El estilo vintage en tendencia no es exagerado ni rígido. Se trata de ondas suaves, de acabado ligeramente despeinado, que dan una apariencia relajada pero sofisticada. El volumen se trabaja de forma controlada, logrando un efecto de cabello saludable y con vida.

El objetivo es claro: realzar la textura natural sin someter al pelo a procesos agresivos. Esta tendencia no solo celebra la individualidad, sino que también pone el foco en la salud capilar.

Corte de pelo "shag" rizado. Foto: Unsplash.
Corte de pelo "shag" rizado. Foto: Unsplash.

Corte de pelo “shag” rizado. Foto: Unsplash.

Cómo lograr el peinado estrella del 2026

  • Secado con cepillo redondo para dar forma y movimiento.
  • Activadores de rizo o mousse ligera, ideales para definir sin apelmazar.
  • Trenzas nocturnas o el método “plopping” como formas naturales de moldear el cabello sin calor.

Esta nueva moda del 2026 es mucho menos estructurada y propone el equilibrio perfecto entre la estética y el bienestar del pelo, para evitar maltratos innecesarios y adaptándose a la rutina de quienes buscan verse bien sin demasiado esfuerzo, simplemente soltando su cabello y amoldándolo un poco para aprovechar todo su potencial natural.

TendenciaModaPeloCabello
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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