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Antes de cobrar ANSES en junio: el chequeo clave que puede evitar demoras y cambios de banco

Junio trae aumento del 2,58%, bono de hasta $70.000 y medio aguinaldo en ANSES. Qué datos revisar en Mi ANSES para evitar demoras y problemas con el cobro.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 15:20
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Oficinas ANSES
Oficinas ANSES Foto: Instagram @ansesgob
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Con aumento, bono y medio aguinaldo en juego, junio se volvió uno de los meses más sensibles del semestre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Antes de esperar el depósito, hay verificaciones simples en Mi ANSES que pueden ahorrarte demoras, observaciones y hasta trámites presenciales de último momento.

Por qué junio exige más atención que otros meses en ANSES

Junio llega con una combinación que vuelve clave cualquier control previo: ANSES oficializó un aumento del 2,58% para las prestaciones previsionales y, además, el Gobierno dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos. En el mismo mes también se liquida el medio aguinaldo, por lo que el monto final a cobrar puede ser sensiblemente más alto que en meses anteriores.

Esa mayor carga administrativa hace que muchos beneficiarios descubran tarde errores muy comunes: un celular viejo cargado en el sistema, un mail que ya no usan, un banco que les queda lejos, un vínculo familiar sin acreditar o un apoderado que necesita revisión. Ninguno de estos puntos parece grave a simple vista, pero todos pueden complicar gestiones, validaciones o la correcta organización del cobro si se dejan para último momento.

Por eso, más que esperar el calendario, el mejor movimiento es entrar ahora a Mi ANSES y revisar la información sensible antes de la acreditación. El propio ecosistema digital del organismo permite consultar cobros, validar datos, cambiar medios de pago y seguir varios trámites sin salir de casa.

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Actualizá tus datos de contacto: el paso más simple y el más subestimado

El primer control que conviene hacer es el más básico: verificar que el celular y el correo electrónico cargados en Mi ANSES sigan siendo correctos. No es un detalle menor. Para varios trámites digitales, ANSES pide datos de contacto actualizados y verificados, ya que desde allí envía códigos de validación y confirmaciones necesarias para avanzar.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Esto cobra especial importancia si vas a modificar un lugar de cobro o hacer gestiones vinculadas a prestaciones. Si el sistema intenta validar tu identidad y la información está vieja, incompleta o sin verificar, el proceso puede frenarse y obligarte a rehacer pasos. En meses de cobro reforzado como junio, ese tiempo perdido puede traducirse en ansiedad y demoras evitables.

Si el banco o sucursal ya no te sirven, conviene pedir el cambio cuanto antes

El segundo control clave es el medio o lugar de cobro. ANSES permite cambiar dónde se perciben las jubilaciones, pensiones y asignaciones, siempre que se cumplan las condiciones del trámite. En el caso de jubilaciones y pensiones, el cambio puede hacerse una vez que ya cobraste por primera vez en la entidad asignada originalmente; para las asignaciones, también existe la posibilidad de modificar el medio de cobro por internet.

Este punto es especialmente importante para quienes se mudaron, empezaron a tener dificultades para trasladarse, quieren operar con otro banco o prefieren una cuenta propia antes que una sucursal determinada. Según la guía oficial, para completar el trámite online hay que tener la Clave de la Seguridad Social y los datos de contacto verificados; además, el cambio puede demorar hasta 60 días en impactar.

Traducido a lenguaje práctico: si ya sabés que el banco no te conviene o que te queda incómodo, no esperes a tener el problema encima. Hacer el pedido con anticipación ordena mejor tus próximos cobros y reduce la posibilidad de atravesar junio con llamadas, reclamos o traslados innecesarios.

Vínculos familiares y apoderados: dos revisiones que pueden ahorrarte observaciones

El tercer punto decisivo es revisar si tus relaciones familiares están correctamente acreditadas en ANSES. El Estado argentino informa que, para realizar trámites y gestiones, es indispensable mantener actualizados tanto los datos personales como los vínculos familiares en el organismo. Esto impacta de forma directa en asignaciones, reconocimientos y distintas validaciones administrativas.

Créditos personales para jubilados Foto: anses

Si tenés hijos, cónyuge, convivencia acreditable, separación, divorcio o cualquier cambio reciente en tu situación familiar, revisar esos datos a tiempo puede evitar reclamos posteriores. La actualización de vínculos no solo ordena el legajo del titular: también ayuda a prevenir observaciones cuando se cruza información para prestaciones sociales o previsionales.

En paralelo, para jubilados y pensionados también conviene confirmar la situación del apoderado, si existe uno designado. ANSES permite nombrar apoderados para realizar trámites y, en determinados casos, también para cobrar haberes; el trámite requiere documentación respaldatoria y está pensado para personas que no pueden movilizarse con facilidad o residen fuera del país.

En otras palabras, junio no solo es un mes para mirar cifras: también es un momento estratégico para ordenar todo lo que rodea al cobro. Un expediente bien actualizado vale tanto como conocer el monto final que llega a la cuenta.

Cómo consultar fecha, lugar de cobro y recibo antes de ir al cajero

Una vez hechos esos controles, el paso final es consultar cuándo y dónde cobrás. La guía oficial indica que ANSES publica el calendario de pagos y que cada beneficiario puede confirmar su fecha según la terminación del DNI. Además, en Mi ANSES se puede consultar el medio de cobro, el monto y, según el caso, acceder a información relacionada con el recibo de haberes.

La ventaja de hacerlo antes del día de pago es simple: llegás al cobro con toda la información resuelta. Sabés la fecha, el canal, el banco y evitás moverte por una duda que podrías haber despejado desde el celular o la computadora. En un mes con aumento, bono y aguinaldo, esa previsión importa más que nunca.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en entretenimiento, tecnología, lifestyle, servicios e información general. Leer bio

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