Lago Puelo, Chubut. Foto: argentina.gob.ar

Uno de los pueblitos más elegidos del sur argentino es Lago Puelo, un escondite secreto que se convirtió en uno de los más elegidos por los jubilados para disfrutar de su tiempo libre.

El plan de conocer un pueblito de nuestro país sigue siendo un deseo de todos los argentinos, ya que es una aventura ideal para organizar en familia, con amigos o en soledad. Además de convertirse en una escapada para descansar y disfrutar de la naturaleza, también es ideal para disfrutar de la cultura y la gastronomía de cada provincia.

Lago Puelo, Chubut. Foto: argentina.gob.ar

El pueblo soñado de la Patagonia ideal para jubilados es un “laboratorio natural”

Lago Puelo está ubicado en la Patagonia y es uno de los destinos más elegidos para escapadas. Este pueblito ubicado en el noroeste de Chubut tiene un poco más de 10 mil habitantes y se destaca por su belleza natural.

La localidad se encuentra dentro del Parque Nacional Lago Puelo, una reserva natural que nació en 1971 y protege una superficie de 27.600 hectáreas. Además, también se reconoce por ser una zona de transición ecológica entre el bosque andino patagónico y la selva valdiviana.

Algunos científicos destacaron que Lago Puelo posee características extraordinarias: ciertas plantas de la zona presentan adaptaciones genéticas únicas, por lo que el área es considerada un verdadero “laboratorio natural”.

Lago Puelo, Chubut. Foto: argentina.gob.ar

Fauna silvestre de Lago Puelo

La fauna de este pueblito patagónico es maravillosa. En 1999 los científicos descubrieron en la zona a la ranita verde dorada, una especie nocturna y única en el mundo, presente en los bosques subantárticos de Argentina y Chile.

Además, el Parque Nacional Lago Puelo alberga más de 150 aves y mamíferos como pudúes, zorros y gatos monteses, lo que lo convierte en un sitio especial para la observación de la fauna.

Lago Puelo, Chubut. Foto: argentina.gob.ar

Qué actividades se pueden realizar en este pueblito patagónico

Lago Puelo ofrece múltiples actividades para los visitantes que buscan estar en contacto con la naturaleza. Allí se puede realizar senderismo, cabalgatas y pesca, entre otras aventuras.

Además, ofrece un recorrido en el Sendero a Los Hitos, donde se puede disfrutar de vistas panorámicas cercanas a la frontera de Chile. El entorno, que está rodeado de naturaleza, paisajes y calles tranquilas junto al lago, es perfecto para disfrutar de las profundidades del pueblo.

Lago Puelo, Chubut. Foto: Wikipedia.

Cómo llegar a Lago Puelo desde CABA

En auto (la opción más directa):

Distancia: aprox. 1.700 km

Duración: unas 19 horas manejando

Ruta típica:

Tomás RN 5 desde Buenos Aires. Seguís hacia el sur hasta conectar con la RN 40. Pasás por San Carlos de Bariloche. Bajás hasta El Bolsón. Desde ahí son 17 km por RP 16 hasta Lago Puelo.

Cabe destacar que todo el camino está asfaltado.

En avión (lo más rápido):