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Pasajes de tren a Mar del Plata para vacaciones de invierno: cuánto cuestan, horarios y requisitos para viajar con mascotas

Trenes Argentinos ya habilitó la venta de boletos para julio. Conocé las tarifas, las frecuencias disponibles y las condiciones para trasladar perros y gatos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.
Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.
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Frente a la inminente llegada de las vacaciones de invierno, miles de turistas ya empezaron a planificar sus días de descanso y, como siempre, una de las opciones más elegidas vuelve a ser el tren a la ciudad de Mar del Plata.

La empresa ferroviaria confirmó la venta de pasajes para viajar a la ciudad balnearia durante el receso invernal, con tarifas diferenciadas según la fecha de viaje y una novedad que beneficiará a muchos pasajeros: la posibilidad de trasladar mascotas a bordo.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA
Tren a Mar del Plata. Foto: NA

Cuáles son los horarios del tren a Mar del Plata

Actualmente circulan dos servicios diarios entre Plaza Constitución y Mar del Plata, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

De lunes a viernes

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Los trenes parten desde Plaza Constitución a las:

  • 11:21
  • 17:08

Mientras que desde Mar del Plata regresan a las:

  • 1:11
  • 13:09

Servicio adicional de fin de semana

Además, se mantiene un refuerzo especial:

  • Sale los viernes desde Constitución a las 14:17.
  • Regresa desde Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Horarios de los sábados

Desde Buenos Aires:

  • 11:33
  • 14:32

Desde Mar del Plata:

  • 1:11
  • 13:22

Horarios de domingos y feriados

Desde Constitución:

11:06

15:03

Desde Mar del Plata:

  • 1:11
  • 12:50
Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos
Tren a Mar del Plata.

Cuánto cuestan los pasajes

Hasta el 17 de julio inclusive, las tarifas tendrán valores diferentes según el día elegido para viajar.

Lunes, viernes, sábados y domingos

  • Primera: $32.000
  • Pullman: $38.400

Martes, miércoles y jueves

  • Primera: $25.000
  • Pullman: $30.000

Tarifas durante las vacaciones de invierno

Entre el 18 de julio y el 2 de agosto, período correspondiente a las vacaciones de invierno, los precios serán los mismos para todos los días:

Primera: $32.000

Pullman: $38.400

Vacaciones de invierno: esta vez se podrá viajar con mascotas

Una de las novedades más importantes es que los pasajeros podrán trasladar perros o gatos mayores de tres meses en los coches de primera especialmente habilitados.

El servicio tendrá un cupo máximo de ocho mascotas por formación y estará disponible únicamente en los trenes cuya duración del viaje no supere las ocho horas. Según la reglamentación vigente, los animales deberán viajar:

  • En un transportín cerrado de hasta 48 centímetros por 45 centímetros.
  • Ocupando un asiento contiguo al del pasajero responsable.
  • Permaneciendo dentro del transportín durante todo el viaje.
Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos
Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

Además, será obligatorio presentar:

  • Libreta sanitaria con vacunas al día.
  • Vacuna antirrábica vigente.
  • Certificado de salud original.
  • Correa.
  • Bozal.
  • Chapa identificatoria.
  • Kit de limpieza.
  • Toda la documentación será controlada por el personal ferroviario antes del embarque.

Cómo comprar los pasajes

Los boletos pueden adquirirse a través de la página oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas, sujeto a disponibilidad.

Con tarifas que continúan siendo competitivas frente a otros medios de transporte y la posibilidad de viajar con mascotas, el tren vuelve a posicionarse como una de las alternativas más buscadas para disfrutar de las vacaciones de invierno en Mar del Plata.

Vacaciones de inviernoTren Mar del Plata
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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