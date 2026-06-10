Pasajes de tren a Mar del Plata para vacaciones de invierno: cuánto cuestan, horarios y requisitos para viajar con mascotas

Frente a la inminente llegada de las vacaciones de invierno, miles de turistas ya empezaron a planificar sus días de descanso y, como siempre, una de las opciones más elegidas vuelve a ser el tren a la ciudad de Mar del Plata.
La empresa ferroviaria confirmó la venta de pasajes para viajar a la ciudad balnearia durante el receso invernal, con tarifas diferenciadas según la fecha de viaje y una novedad que beneficiará a muchos pasajeros: la posibilidad de trasladar mascotas a bordo.
Cuáles son los horarios del tren a Mar del Plata
Actualmente circulan dos servicios diarios entre Plaza Constitución y Mar del Plata, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.
De lunes a viernes
Los trenes parten desde Plaza Constitución a las:
- 11:21
- 17:08
Mientras que desde Mar del Plata regresan a las:
- 1:11
- 13:09
Servicio adicional de fin de semana
Además, se mantiene un refuerzo especial:
- Sale los viernes desde Constitución a las 14:17.
- Regresa desde Mar del Plata los domingos a las 22:53.
Horarios de los sábados
Desde Buenos Aires:
- 11:33
- 14:32
Desde Mar del Plata:
- 1:11
- 13:22
Horarios de domingos y feriados
Desde Constitución:
11:06
15:03
Desde Mar del Plata:
- 1:11
- 12:50
Cuánto cuestan los pasajes
Hasta el 17 de julio inclusive, las tarifas tendrán valores diferentes según el día elegido para viajar.
Lunes, viernes, sábados y domingos
- Primera: $32.000
- Pullman: $38.400
Martes, miércoles y jueves
- Primera: $25.000
- Pullman: $30.000
Tarifas durante las vacaciones de invierno
Entre el 18 de julio y el 2 de agosto, período correspondiente a las vacaciones de invierno, los precios serán los mismos para todos los días:
Primera: $32.000
Pullman: $38.400
Vacaciones de invierno: esta vez se podrá viajar con mascotas
Una de las novedades más importantes es que los pasajeros podrán trasladar perros o gatos mayores de tres meses en los coches de primera especialmente habilitados.
El servicio tendrá un cupo máximo de ocho mascotas por formación y estará disponible únicamente en los trenes cuya duración del viaje no supere las ocho horas. Según la reglamentación vigente, los animales deberán viajar:
- En un transportín cerrado de hasta 48 centímetros por 45 centímetros.
- Ocupando un asiento contiguo al del pasajero responsable.
- Permaneciendo dentro del transportín durante todo el viaje.
Además, será obligatorio presentar:
- Libreta sanitaria con vacunas al día.
- Vacuna antirrábica vigente.
- Certificado de salud original.
- Correa.
- Bozal.
- Chapa identificatoria.
- Kit de limpieza.
- Toda la documentación será controlada por el personal ferroviario antes del embarque.
Cómo comprar los pasajes
Los boletos pueden adquirirse a través de la página oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas, sujeto a disponibilidad.
Con tarifas que continúan siendo competitivas frente a otros medios de transporte y la posibilidad de viajar con mascotas, el tren vuelve a posicionarse como una de las alternativas más buscadas para disfrutar de las vacaciones de invierno en Mar del Plata.