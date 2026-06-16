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Cambios clave: el Gobierno modificó el proceso para nombrar jueces de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene actualmente dos vacantes y, con el objetivo de llenar los espacios en blanco, el Gobierno impuso un nuevo sistema. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Corte Suprema de Justicia.
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El Gobierno estableció cambios clave en el régimen de nombramiento de jueces de la Corte Suprema en el cual modernizó las publicaciones y evitó hacer nombramiento alguno del cupo de diversidad de género o procedencia regional. Modificó además cuestiones sobre el nombramiento del Procurador General y el Defensor General de la Nación.

Mediante el Decreto 467/2026, la administración de Javier Milei modificó profundamente los históricos decretos 222 y 588 del año 2003 que establecían aquellos requisitos para el envío de postulaciones a los cargos mencionados.

Nuevos requisitos para postularse a juez de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación. Foto: Unsplash

¿Qué establece la nueva normativa?

La medida, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.

El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite.

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Javier Milei y Juan Bautista Mahiques
Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, fue quien promovió la nueva medida. Foto: REUTERS

Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas, alcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública.

Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes, remarcando la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis.

Noticias de ARCA ex AFIP
El ARCA tiene cinco días para elaborar informes sobre el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes Foto: GN Noticias

Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003, los cuales instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo.

Récord de sentencias en 2025: así actuó la Corte Suprema

Durante el 2025, la Corte Suprema se pronunció sobre 15.700 sentencias y resolvió 28.900 causas, un récord absoluto en la historia judicial.

Por un lado, estas cifras reflejan la excesiva judicialización de los conflictos y la enorme cantidad de causas que llegan a la última instancia. Pero, al mismo tiempo, desmienten cierta narrativa instalada sobre el distanciamiento entre la sociedad y el Poder Judicial.

La Corte Suprema resolvió 28.900 causas en 2025. Foto: Unsplash

Detrás del récord de sentencias también hay un proceso menos visible, pero decisivo: la modernización de los procesos internos del tribunal. Digitalización, reorganización administrativa y nuevos criterios de gestión permitieron sostener -e incluso ampliar- la capacidad de respuesta, aun en un contexto de integración incompleta.

Corte SupremaJuecesProcurador
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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