Crecen los reclamos contra Edesur mientras aumentan las tarifas

Cortes de luz de Edesur. Foto: Edesur

Los cortes de luz volvieron a poner a Edesur en el centro de las quejas de miles de usuarios del Conurbano Sur. Mientras las facturas reflejan nuevos aumentos tarifarios, vecinos de distintos barrios denuncian interrupciones frecuentes del servicio, problemas de baja tensión y fallas que, aseguran, se repiten cada vez con más frecuencia.

Cuando se corta la electricidad, el impacto va mucho más allá de la incomodidad de quedarse sin luz. Los apagones afectan la conservación de alimentos, el funcionamiento de electrodomésticos, la calefacción de los hogares y la rutina diaria de familias que dependen de un suministro estable para estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas.

En las últimas semanas, el malestar tuvo una expresión visible en varios puntos del área de concesión de Edesur. Uno de los casos más resonantes ocurrió en Lomas de Zamora, donde vecinos realizaron protestas y cortes de calles para reclamar soluciones definitivas frente a los reiterados cortes y las bajas de tensión que afectan a diferentes barrios.

Vecinos denuncian problemas que se repiten

Quienes viven en las zonas más afectadas sostienen que las interrupciones ya no son episodios aislados. Por el contrario, consideran que forman parte de una problemática estructural vinculada a una red eléctrica que no logró acompañar el crecimiento urbano registrado en las últimas décadas.

Corte de luz. Foto: NA

El aumento de la población, la construcción de nuevos complejos habitacionales y la incorporación de más electrodomésticos y dispositivos eléctricos en cada vivienda elevaron significativamente la demanda energética. Según plantean los vecinos, gran parte de la infraestructura existente quedó rezagada frente a esa nueva realidad.

Transformadores exigidos al máximo de su capacidad, instalaciones con años de funcionamiento y tendidos eléctricos sometidos a una mayor carga aparecen entre las principales preocupaciones que expresan quienes conviven con los problemas del servicio.

El impacto de los cortes en la vida diaria

Las consecuencias de las fallas eléctricas se multiplican rápidamente. Comercios que no pueden desarrollar su actividad normalmente, alimentos que se deterioran por la falta de refrigeración, estudiantes que pierden conectividad y familias enteras que deben atravesar jornadas sin calefacción son algunas de las situaciones más frecuentes.

A esto se suma la incertidumbre que generan las interrupciones reiteradas. Muchos usuarios afirman que realizan reclamos por diferentes canales, reciben números de gestión y plazos estimados para la restitución del servicio, pero las fallas vuelven a aparecer poco tiempo después.

Tarifas más altas y mayor descontento

El reclamo adquiere una dimensión mayor porque coincide con un contexto de actualización tarifaria. Mientras las boletas muestran incrementos en el costo de la electricidad, muchos usuarios consideran que esas subas todavía no se reflejan en una mejora perceptible de la calidad del servicio.

En distintos municipios del Conurbano Sur, los vecinos insisten en que las soluciones de emergencia ya no alcanzan. La demanda principal apunta a inversiones de fondo que permitan modernizar una red eléctrica diseñada para una realidad demográfica y de consumo muy diferente a la actual.

El crecimiento de la demanda energética es una realidad cada vez más evidente. Equipos de calefacción, computadoras, electrodomésticos y dispositivos electrónicos forman parte del consumo diario de los hogares, incrementando la presión sobre una infraestructura que, según denuncian los usuarios, necesita una actualización urgente.

Un debate que vuelve con cada apagón

Las protestas reabren una discusión que trasciende los reclamos puntuales por un corte de luz. Para miles de familias, la electricidad se convirtió en un servicio esencial para garantizar condiciones básicas de vida, desde la conservación de medicamentos hasta la posibilidad de trabajar o estudiar desde el hogar.

Por eso, mientras las tarifas continúan aumentando, crecen también las expectativas de los usuarios respecto de una mejora concreta en la prestación. En los barrios afectados, la pregunta se repite cada vez que ocurre un nuevo apagón: si el costo del servicio sube, ¿cuándo llegarán las inversiones necesarias para garantizar un suministro eléctrico confiable y estable?