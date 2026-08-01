comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En pleno temporal en el AMBA, hay más de 22 mil familias sin luz

La tormenta provocó interrupciones del suministro eléctrico en distintos barrios porteños y localidades del conurbano. Conocé los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Edesur, energía, electricidad, Télam
Edesur, energía, electricidad, Télam
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fuerte temporal que azotó la Ciudad de Buenos Aire y sus alrededores golpeó con fuerza al sistema eléctrico, dejando unas 22.114 familias sin luz, según los datos actualizados del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Las zonas más afectadas del área de Edesur son Caballito, Flores y Parque Patricios así como los partidos bonaerenses de Esteban Echeverria, Almirante Brown, Berazategui y Cañuelas, donde se concentra una parte importante de los cortes de energía.

Apagón en Argentina domingo 16 de junio de 2019, comercio, sin luz, REUTERS
Cortes de luz.

Por su parte, las zonas en las que los usuarios cuentan con Edenor, los principales inconvenientes se registran en Tigre, San Fernando y Escobar.

Los usuarios de Edenor y Edesur sin luz

  • Usuarios de Edesur sin luz: 16.226.
  • Usuarios de Edenor sin luz: 5.888.

Cómo consultar el estado del servicio eléctrico

Los usuarios de Edenor y Edesur pueden consultar el estado del suministro a través del mapa interactivo del ENRE.

ENRE. Foto: NA.
ENRE. Foto: NA.

En el sitio, las familias pueden verificar la cantidad de usuarios afectados, los cortes preventivos, las interrupciones programadas por mantenimiento y las fallas de media y baja tensión.

Cortes de luzEdesurTormentas
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Alerta sobre el Tren Sarmiento para este fin de semana:cómo afectarán las obras entre Liniers y Once al recorrido

    Alerta sobre el Tren Sarmiento para este fin de semana: cómo afectarán las obras entre Liniers y Once al recorrido

  2. José de San Martín, prócer de la independencia:“Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen”

    José de San Martín, prócer de la independencia: “Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen”

  3. Pidió un préstamo de $9.000 en 2009, murió y ahora la Justicia ordenó que sus herederos paguen la deuda con casi 17 años de intereses

    Pidió un préstamo de $9.000 en 2009, murió y ahora la Justicia ordenó que sus herederos paguen la deuda con casi 17 años de intereses

  4. El pan dulce más famoso del AMBA:precio y dónde queda el lugar donde hay cola de hasta tres cuadras para conseguirlo

    El pan dulce más famoso del AMBA: precio y dónde queda el lugar donde hay cola de hasta tres cuadras para conseguirlo

  5. Con asientos de primera y aire acondicionado:qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

    Con asientos de primera y aire acondicionado: qué ofrece el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Fuerza Aérea Argentina:cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Fuerza Aérea Argentina: cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina:el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Economía

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores: la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Aumentos de agosto:cuánto suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

Bono ANSES de $70.000:quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera en agosto

Turismo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida