En pleno temporal en el AMBA, hay más de 22 mil familias sin luz

Edesur, energía, electricidad, Télam

El fuerte temporal que azotó la Ciudad de Buenos Aire y sus alrededores golpeó con fuerza al sistema eléctrico, dejando unas 22.114 familias sin luz, según los datos actualizados del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Las zonas más afectadas del área de Edesur son Caballito, Flores y Parque Patricios así como los partidos bonaerenses de Esteban Echeverria, Almirante Brown, Berazategui y Cañuelas, donde se concentra una parte importante de los cortes de energía.

Cortes de luz.

Por su parte, las zonas en las que los usuarios cuentan con Edenor, los principales inconvenientes se registran en Tigre, San Fernando y Escobar.

Los usuarios de Edenor y Edesur sin luz

Usuarios de Edesur sin luz: 16.226.

Usuarios de Edenor sin luz: 5.888.

Cómo consultar el estado del servicio eléctrico

Los usuarios de Edenor y Edesur pueden consultar el estado del suministro a través del mapa interactivo del ENRE.

ENRE. Foto: NA.

En el sitio, las familias pueden verificar la cantidad de usuarios afectados, los cortes preventivos, las interrupciones programadas por mantenimiento y las fallas de media y baja tensión.