Apagón en CABA: casi 20 mil usuarios de Edesur se quedaron sin luz y varios barrios amanecieron a oscuras

Apagón Foto: X / @QuePasa_Angel

Un apagón de gran alcance afectó durante la madrugada de este viernes a miles de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y generó preocupación entre vecinos que, de un momento a otro, quedaron sin electricidad en sus casas, edificios y comercios. El corte impactó principalmente en zonas de Almagro, Villa Crespo y Caballito, tres barrios porteños densamente habitados donde la interrupción del suministro se sintió con fuerza.

De acuerdo con los datos informados durante las primeras horas del día, el episodio llegó a dejar a casi 20.000 usuarios de Edesur sin luz. La falla se produjo en plena madrugada, un horario en el que muchas personas descansaban, aunque otros vecinos advirtieron rápidamente el problema por la falta de iluminación en calles, semáforos y edificios.

La situación también se reflejó en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de usuarios que intentaban saber si el corte era puntual o si alcanzaba a una zona más amplia de la Ciudad. En distintos posteos, vecinos señalaron que varias cuadras quedaron completamente a oscuras y que se escucharon sirenas en sectores cercanos a avenidas importantes.

Cuáles fueron los barrios más afectados por el corte de luz

El apagón tuvo su mayor impacto en el área de concesión de Edesur dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Según los reportes difundidos, Almagro concentró la mayor cantidad de usuarios afectados, seguido por Villa Crespo y Caballito. También se registraron inconvenientes menores en otros puntos.

Mapa de cortes Foto: Acanohayluz.com

La interrupción alcanzó zonas cercanas a Parque Centenario, sectores de Avenida Medrano, tramos próximos a Avenida Rivadavia y otras arterias de alta circulación. En esas áreas, la falta de energía no solo afectó a viviendas particulares, sino también a edificios, locales comerciales, garajes y servicios que dependen de la electricidad para funcionar con normalidad.

Aunque el corte se produjo durante la madrugada, el impacto fue inmediato. En edificios de varios pisos, algunos vecinos reportaron problemas con ascensores, portones eléctricos y bombas de agua. En la vía pública, la oscuridad generó inquietud, especialmente en calles donde la iluminación quedó totalmente interrumpida.

El apagón generó quejas y preocupación en redes sociales

A medida que pasaban los minutos, los vecinos comenzaron a compartir imágenes, videos y comentarios sobre lo que ocurría en sus barrios. Muchos usuarios consultaban si el problema también afectaba a otras zonas y buscaban precisiones sobre el alcance del corte.

La combinación de calles oscuras, sirenas y falta de información inicial hizo que el tema ganara rápidamente visibilidad. En este tipo de episodios, las redes sociales suelen convertirse en una fuente inmediata de reporte ciudadano, especialmente cuando el corte ocurre fuera del horario habitual de atención de muchas oficinas o comercios.

Cortes de luz de Edesur. Foto: Edesur

Si bien algunos vecinos asociaron las sirenas con el apagón, hasta el momento no se informó oficialmente una relación directa entre ambos hechos. Lo concreto es que el corte fue percibido como repentino y tuvo una extensión significativa en varios barrios porteños.

Qué informó el ENRE sobre el suministro eléctrico

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, organismo encargado de monitorear el estado del servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, también registró interrupciones en la red. Además del corte principal que afectó a usuarios de Edesur en la Ciudad, se reportaron fallas de menor escala en algunos puntos del conurbano bonaerense.

En estos casos, los usuarios pueden verificar el estado del servicio a través de los canales oficiales del ENRE o de la distribuidora correspondiente. También es recomendable conservar el número de reclamo realizado ante la empresa, ya que puede ser necesario si el corte se prolonga o si el usuario busca iniciar un trámite posterior por compensación.

El servicio comenzó a normalizarse durante la madrugada

Después de varias horas de interrupción, el suministro empezó a restablecerse de manera gradual en las zonas afectadas. La normalización permitió que los usuarios recuperaran la electricidad en sus hogares y que las calles volvieran a contar con iluminación.

Sin embargo, el episodio volvió a poner en agenda la preocupación por la estabilidad del servicio eléctrico en la Ciudad, especialmente en barrios con alta demanda residencial y comercial. Cada corte masivo genera impacto no solo en la vida cotidiana de los vecinos, sino también en la seguridad, la movilidad y el funcionamiento básico de edificios y negocios.

Qué hacer si se corta la luz en una zona de Edesur

Ante una interrupción del suministro, lo primero es verificar si el problema afecta solo a una vivienda, a un edificio completo o a varias cuadras. Si el corte alcanza a una zona más amplia, se recomienda realizar el reclamo ante Edesur por los canales oficiales y guardar el número de gestión.

También conviene desconectar electrodomésticos sensibles, evitar el uso de velas sin supervisión y mantener cargados teléfonos o baterías externas cuando se anticipan problemas de suministro. En edificios, es importante no utilizar ascensores si hay señales de tensión inestable o cortes intermitentes.

El apagón de este viernes en CABA dejó en evidencia cómo una falla eléctrica puede alterar de forma inmediata la rutina de miles de vecinos. Aunque el servicio fue restablecido, la magnitud del corte generó fuerte repercusión y volvió a encender el reclamo por un suministro más estable en el Área Metropolitana.