Miles de familias sin luz por cortes de Edesur en medio de la tormenta

Cortes de luz de Edesur. Foto: Edesur

Edesur dejó sin luz a miles de familias de Zona Sur en medio de las tormentas incesantes de este lunes 8 de junio. Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el servicio se restablecería de manera gradual durante el correr de las horas.

Los datos publicados por Edesur indicaban que la interrupción del suministro eléctrico afectaba a más de 3 mil usuarios del Conurbano, siendo el partido más perjudicado Almirante Brown, con más de 2000 familias sin luz.

En tanto, en localidades como Esteban Echeverría, Lanús y Presidente Perón, la compañía señaló que el servicio comenzaría a restablecerse recién cerca de las 19, por lo que los usuarios de dichas zonas pasarán casi todo el día sin suministro.

Desde la empresa recordaron que los usuarios pueden elevar sus quejas y reclamos correspondientes a través de los canales oficiales de atención, los cuales se pueden encontrar en las facturas mensuales.

Cortes de luz de Edesur.

Las lluvias afectan a una Zona Sur sin luz

Zona Sur atraviesa un inicio de semana marcado por las lluvias y la inestabilidad. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lanzó una alerta amarilla por lluvias fuertes para todo el día.

Según el SMN, las precipitaciones más importantes se darán por la tarde, con acumulados que podrían ser significativos en varias localidades.

Los cortes de luz en días de lluvia afectan la vida cotidiana porque interrumpen muchas actividades básicas dentro del hogar. Sin electricidad, se complica iluminar los ambientes, cocinar, conservar los alimentos en la heladera, cargar el celular o usar internet. También pueden verse afectados el agua caliente, la calefacción y, en algunos casos, el suministro de agua si funciona con bombas eléctricas.

Todo esto vuelve más incómoda la rutina, especialmente cuando el mal clima obliga a permanecer en casa y a depender todavía más de estos servicios.

Además, el impacto no se limita al hogar, sino que también altera la vida urbana y la organización diaria. Los cortes pueden afectar semáforos, transporte público, comercios y comunicaciones, generando demoras, desorden y mayor sensación de inseguridad.