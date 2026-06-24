Corte de luz en el AMBA: más de 21.500 familias afectadas por interrupciones de Edesur

Apagón en el AMBA: se registraron más de 21.500 usuarios de Edesur sin luz.

Pasadas las 8 de la mañana de este miércoles 24 de junio, más de 21 mil usuarios permanecían sin luz en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La localidad bonaerense de Avellaneda figuraba entre las zonas más afectadas, aunque también se registraban cortes de luz en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los cortes alcanzaron además a localidades como Lanús y Florencio Varela, así como a barrios porteños como Boedo y Flores, entre otros.

Por su parte, Edesur emitió un comunicado a través de las redes sociales: “Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda. Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas!”.

Cortes de luz en el AMBA. Foto: captura mapa ENRE.

Según la información disponible, el principal inconveniente se registró en la red de Media Tensión, lo que llegó a generar un pico de más de 32 mil usuarios afectados por los cortes.

Cuántos usuarios de Edesur no tienen luz este miércoles

Debido a un gran apagón, miles de usuarios de barrios del conurbano bonaerense siguen sin suministro eléctrico:

Usuarios de Edesur sin luz: 14.450

Usuarios de Edenor sin luz: 0

Total de usuarios sin suministro eléctrico: 14.450

Cómo consultar el estado del servicio eléctrico de Edenor y Edesur

Los usuarios de Edesur y Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pueden verificar el estado del suministro eléctrico en sus zonas a través del mapa interactivo disponible en el sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

La herramienta permite acceder a información actualizada sobre:

Cantidad de usuarios con y sin servicio.

Cortes preventivos.

Interrupciones programadas por tareas de mantenimiento u obras.

Fallas en la red de media tensión.

Cortes en la red de baja tensión.

De esta manera, los clientes pueden conocer en tiempo real si existen inconvenientes en el suministro eléctrico y cuál es su alcance en cada barrio o localidad.