Qué es el trdelník de República Checa y cómo hacerlo en 6 pasos

El trdelník se convirtió en uno de los sabores más buscados por quienes recorren las calles de Praga y otras ciudades de República Checa. Este dulce, que se vende en puestos callejeros y atrae largas filas de turistas, se destaca por su masa enrollada en cilindros, cocida hasta quedar dorada y cubierta con azúcar y canela.

Aunque muchos lo asocian directamente con la capital checa, sus raíces se remontan a distintas regiones de Europa Central. Con el tiempo, el trdelník se popularizó en República Checa y hoy es uno de los productos más fotografiados y compartidos por los viajeros.

El secreto de su éxito está en su aspecto inconfundible: un rollo hueco, crocante por fuera y tierno por dentro, con un aroma irresistible a manteca y canela. Si bien en los últimos años aparecieron versiones rellenas con helado, crema o chocolate, la receta tradicional se sirve sola o apenas espolvoreada con azúcar.

Los ingredientes para hacer trdelník en casa (Foto Gemini) Foto: Gemini

Los ingredientes para hacer trdelník en casa

500 g de harina

250 ml de leche tibia

50 g de azúcar

50 g de manteca derretida

1 huevo

10 g de levadura seca

1 pizca de sal

Para la cobertura:

100 g de azúcar

1 cucharada de canela en polvo

Paso a paso: cómo preparar el trdelník en 6 movimientos