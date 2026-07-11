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Qué es el trdelník de República Checa y cómo hacerlo en 6 pasos

El trdelník se puede hacer en casa y en simples pasos.

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Preparación:
1 hr 30 min
Cocción:
20 min
Total:
1 hr 50 min
El trdelník se convirtió en uno de los sabores más buscados por quienes recorren las calles de Praga (Foto Gemini)
El trdelník se convirtió en uno de los sabores más buscados por quienes recorren las calles de Praga (Foto Gemini) Foto: Gemini
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El trdelník se convirtió en uno de los sabores más buscados por quienes recorren las calles de Praga y otras ciudades de República Checa. Este dulce, que se vende en puestos callejeros y atrae largas filas de turistas, se destaca por su masa enrollada en cilindros, cocida hasta quedar dorada y cubierta con azúcar y canela.

Aunque muchos lo asocian directamente con la capital checa, sus raíces se remontan a distintas regiones de Europa Central. Con el tiempo, el trdelník se popularizó en República Checa y hoy es uno de los productos más fotografiados y compartidos por los viajeros.

El secreto de su éxito está en su aspecto inconfundible: un rollo hueco, crocante por fuera y tierno por dentro, con un aroma irresistible a manteca y canela. Si bien en los últimos años aparecieron versiones rellenas con helado, crema o chocolate, la receta tradicional se sirve sola o apenas espolvoreada con azúcar.

Los ingredientes para hacer trdelník en casa (Foto Gemini) Foto: Gemini

Los ingredientes para hacer trdelník en casa

  • 500 g de harina
  • 250 ml de leche tibia
  • 50 g de azúcar
  • 50 g de manteca derretida
  • 1 huevo
  • 10 g de levadura seca
  • 1 pizca de sal

Para la cobertura:

  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharada de canela en polvo

Paso a paso: cómo preparar el trdelník en 6 movimientos

  1. Activar la levadura: disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar y dejar reposar unos 10 minutos.
  2. Formar la masa: colocar la harina en un bol grande y sumar el resto del azúcar, la sal, el huevo, la manteca derretida y la mezcla de levadura.
  3. Amasar y leudar: trabajar la masa hasta que quede suave y homogénea. Cubrir y dejar reposar aproximadamente una hora, hasta que duplique su volumen.
  4. Cortar y enrollar: estirar la masa y cortarla en tiras largas de unos dos centímetros de ancho.
  5. Dar forma y sabor: enrollar las tiras alrededor de cilindros metálicos aptos para horno o moldes similares previamente enmantecados. Pincelar con manteca y espolvorear con la mezcla de azúcar y canela.
  6. Hornear: llevar al horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Retirar con cuidado de los moldes y dejar enfriar unos minutos antes de servir.
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