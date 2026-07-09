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Sin tren Sarmiento por cuatro días: cuáles son las alternativas para viajar entre Once y Moreno

El servicio se verá interrumpido durante los próximos días por obras de infraestructura, por eso, miles de pasajeros deberán recurrir a colectivos y varias combinaciones para llegar a destino.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La línea Sarmiento suma un nuevo servicio diferencial, con comodidades de primera y un recorrido que se completa en menos de 2 horas.
La línea Sarmiento suma un nuevo servicio diferencial, con comodidades de primera y un recorrido que se completa en menos de 2 horas. Foto: argentina.gob.ar
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Los usuarios de la línea del tren Sarmiento deberán reorganizar sus viajes a partir de este jueves 10 de julio, ya que el ramal Once-Moreno permanecerá completamente interrumpido hasta el domingo 13 inclusive debido a una serie de trabajos de renovación y modernización en distintos puntos del recorrido.

Esta medida forma parte del plan de Emergencia Ferroviaria, y permitirá realizar tareas de mantenimiento en nueve lugares en simultáneo. Entre los trabajos previstos figuran el recambio de aparatos de vía en Caballito, la modernización del sistema de señalamiento en Liniers y la puesta en valor de los andenes en las estaciones Morón y Ramos Mejía.

Tren Sarmiento Foto: Archivo NA

Mientras duren las obras, miles de pasajeros deberán optar por medios de transporte alternativos para trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense.

Qué opciones hay para viajar sin el tren Sarmiento

Trenes Argentinos informó una serie de alternativas de transporte para quienes habitualmente utilizan el ramal Once-Moreno:

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  • De Once a Moreno: Línea 57 R Expreso por Autopista.
  • De Once a Morón: Línea 57 (ramales Q o P) hasta Vergara y Acceso Oeste y luego combinar con la línea 303. Otra opción es tomar la Línea A de subte hasta San Pedrito y luego el colectivo 136.
  • De Once a Castelar e Ituzaingó: Línea 57 R0 hasta las paradas de Martín Fierro o Repetto y luego combinar con las líneas 443, 269 o 441, según el destino.
  • De Once a Flores: Utilizar la Línea A de subte.
  • De Once a Liniers: Colectivo de la línea 8, o combinar la línea 71 con la 106. También se puede tomar la Línea A de subte hasta San Pedrito y luego el colectivo 2.
  • De Once a Ramos Mejía: Colectivo de la línea 88.
  • De Liniers a Moreno: Línea 302, servicio rápido por Autopista.

Desde la empresa recomendaron a los pasajeros planificar los viajes con anticipación, salir con más tiempo de lo habitual y consultar los canales oficiales para conocer el estado de los servicios y posibles demoras. Una vez finalizados los trabajos, el servicio del tren Sarmiento retomará su cronograma habitual el lunes 14 de julio.

Obras en las líneas Mitre y Sarmiento de trenes. Foto: Trenes Argentinos

Subte, premetro, colectivos y trenes: cómo moverse durante el feriado

El subte y el premetro tendrán horarios diferenciados. El jueves 9 funcionarán de 8 a 22, sin extensión horaria de la Línea B. En cambio, el viernes 10 circularán de 6 a 24, con extensión horaria en la Línea B.

Los colectivos circularán con frecuencia de feriado tanto el jueves como el viernes, con un esquema similar al de los domingos.

Las tareas renovación de los trenes continuará en sectores estratégicos de las líneas Mitre y Sarmiento, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional, recuperar infraestructura deteriorada y optimizar la circulación, por lo que estarán suspendidos sus recorridos todo el fin de semana.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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