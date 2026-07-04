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Victoria Beckham sorprendió con un look effortless para ver a la Selección Argentina: las claves de un estilo elegante y fácil de copiar

La ex Spice Girl asistió al partido de la Scaloneta con un outfit minimalista que dejó atónito al mundo de la moda por su sencillez y elegancia. Cuáles son las claves para replicarlo.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Victoria Beckham en el partido de Argentina vs. Cabo Verde
Victoria Beckham en el partido de Argentina vs. Cabo Verde Foto: Pinterest
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El partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde en el Mundial 2026 reunió a miles de fanáticos, figuras argentinas y estrellas internacionales en el Hard Rock Stadium de Miami. Entre los asistentes, se encontraba Victoria Beckham, quien volvió a convertirse en referente de estilo con una propuesta simple, elegante y atemporal.

Lejos de los conjuntos llamativos, la diseñadora apostó por prendas básicas de excelente confección, reafirmando la tendencia conocida como effortless chic, una de las más fuertes de la moda actual. Y como las imágenes de su paso para alentar a la Selección no pasaron desapercibida, su look también dio de qué hablar.

Victoria Beckham en el partido de Argentina vs. Cabo Verde Foto: Pinterest

Cómo fue el look de Victoria Beckham para alentar a la Selección Argentina

Para disfrutar del partido, Victoria Beckham eligió un conjunto de líneas limpias y colores neutros. Vistió una musculosa negra sencilla, un collar pequeño y un pantalón tiro medio color beige.

Completó el estilismo con lentes de sol de diseño, accesorios discretos y un peinado natural, demostrando que la elegancia también puede construirse a partir de prendas básicas y bien combinadas. El resultado fue un outfit versátil, cómodo y sofisticado, ideal tanto para un evento deportivo como para una reunión informal o una salida durante el día.

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Victoria Beckham en el partido de Argentina vs. Cabo Verde Foto: Pinterest

Las prendas clave para copiar el look de Victoria Beckham

El término effortless chic hace referencia a una forma de vestir que transmite elegancia sin aparentar demasiado esfuerzo. La clave está en elegir prendas de calidad, cortes clásicos y una paleta de colores neutros que permitan crear combinaciones atemporales.

Y para aquellas personas que quieran recrear el estilo de la diseñadora pueden comenzar con algunas piezas fundamentales que nunca pasan de moda:

  • Musculosa blanca o negra de buena calidad.
  • Camisa blanca sencilla.
  • Un pantalón de sastrería de corte recto o amplio.
  • Mocasines, zapatillas blancas o sandalias minimalistas.
  • Gafas de sol de diseño clásico.
  • Un bolso estructurado en tonos neutros.
  • Joyería delicada y maquillaje natural.
Los looks de Vcitoria fáciles de replicar. Foto: Pinterest

En lugar de seguir tendencias pasajeras, este estilo apuesta por básicos bien confeccionados, tejidos nobles y accesorios discretos que elevan cualquier conjunto sin necesidad de recargarlo.

Cabe recordar que Victoria Beckham es una de las figuras que mejor representa esta estética desde hace años. Sus apariciones públicas suelen inspirar a quienes buscan un guardarropa funcional, sofisticado y fácil de adaptar a diferentes ocasiones sin necesidad de invertir en marcas de lujo o en prendas de ropa difíciles de conseguir.

Victoria BeckhamModaTendencia
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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