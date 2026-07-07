Moda mundialista: las uñas francesitas celeste y blanco son la nueva tendencia para alentar a la Selección Argentina

Francesita mundialista Foto: Pinterest

La moda cambia constantemente y gracias al Mundial 2026, la manicura también se adapta a este evento tan especial. Inspiradas en los colores de la bandera argentina, esta versión renovada de la clásica manicura francesa se convirtió en una de las favoritas de quienes quieren acompañar a la Selección Argentina con un look sutil, elegante y fácil de combinar.

A diferencia de la francesita tradicional, que lleva la punta blanca, esta tendencia incorpora detalles en celeste, combina ambos tonos o incluso suma pequeños diseños como estrellas, líneas finas o un delicado sol dorado inspirado en la bandera nacional. El resultado es una manicura sofisticada, pero con un claro espíritu futbolero.

Francesita mundialista Foto: Pinterest

Francesitas celeste y blanco: la moda mundialista que honra el sol de mayo en pleno Mundial 2026

Una de las razones por las que este diseño se volvió tendencia es su versatilidad. Puede adaptarse tanto a uñas cortas como largas y funciona sobre bases naturales, lechosos o con efecto milky, una de las terminaciones más buscadas de la temporada de invierno.

Entre las versiones más elegidas aparecen las puntas alternadas en celeste y blanco simple, refinada y elegante, las francesitas diagonales, los bordes dobles con ambos colores y los diseños minimalistas que incorporan las tres estrellas en conmemoración a los tres mundiales. Muchas, incluso, se animan a llevar en sus uñas al Sol de Mayo, para conmemorar también a nuestra Nación.

Francesita mundialista Foto: Pinterest

Quienes buscan un acabado más llamativo también optan por sumar brillo, esmaltes con efecto perlado o un toque de glitter plateado, sin perder la esencia de los colores patrios.

Además de ser una propuesta ideal para seguir los partidos de la Selección Argentina, este nail art tiene la ventaja de combinar fácilmente con cualquier outfit, desde un look deportivo hasta uno más elegante. Con diseños delicados y modernos, las francesitas celeste y blanco prometen ser una de las manicuras más vistas durante toda la competencia.

Francesita mundialista Foto: Pinterest

Otras inspiraciones para alentar a la Selección Argentina

Efecto glitter y detalles dorados

Para quienes buscan una propuesta más glamorosa, los esmaltes con brillo son grandes aliados. El celeste combinado con glitter plateado o dorado logra un efecto festivo ideal para acompañar cada partido. Además, permite recrear el brillo de los trofeos, la pasión del futbol y sumar un guiño elegante al espíritu mundialista.

Uñas con estrellas: un homenaje a las tres copas

Las estrellas se convirtieron en uno de los símbolos más importantes de la Selección Argentina después de la conquista de Qatar 2022. Una idea sencilla consiste en realizar una base celeste o blanca y agregar pequeñas estrellas doradas o plateadas en una o dos uñas de cada mano. También pueden incorporarse tres estrellas destacadas para representar los títulos mundiales obtenidos por la Albiceleste.

Uñas mundialistas Foto: Pinterest

Minimalistas y elegantes: la tendencia que gana terreno

No todas las fanáticas del fútbol buscan diseños llamativos. Por eso, las uñas minimalistas también se posicionan entre las favoritas. Una pequeña estrella, una línea celeste muy fina o un detalle blanco sobre una base translúcida pueden ser suficientes para sumarse al clima del Mundial sin perder sofisticación.