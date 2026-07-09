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Receta paso a paso para preparar cuscús, el plato tradicional de Marruecos

Aprendé cómo preparar cuscús marroquí paso a paso, una receta tradicional de Marruecos con sémola de trigo, verduras, garbanzos y especias aromáticas, ideal para disfrutar un plato fácil, sabroso y lleno de sabor.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Preparación:
20 min
Cocción:
40 min
Total:
1 hr
Porciones:
6
Cómo hacer cuscús, plato típico de Marruecos.
Cómo hacer cuscús, plato típico de Marruecos. Foto: Unsplash
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El cuscús marroquí, también conocido como cous cous o couscous, es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Marruecos y de la cocina árabe. Esta receta tradicional se destaca por su combinación de sabores intensos, aromas especiados, verduras tiernas y una textura ligera que convierte a la sémola de trigo en la gran protagonista.

La cocina marroquí es considerada una de las más atractivas del mundo por el uso de especias, hierbas aromáticas, utensilios típicos y presentaciones coloridas. En el caso del cuscús, cada ingrediente suma matices únicos, logrando un plato abundante, sabroso y perfecto para compartir en familia.

Para preparar la sémola de trigo para cuscús, lo ideal es utilizar una cuscusera, una olla tradicional compuesta por una base donde se cocinan las verduras, legumbres y carnes, y una cesta superior en la que el cuscús se cocina al vapor. Este método permite que la sémola absorba todos los aromas del caldo y de las especias.

Sin embargo, si no se cuenta con una cuscusera o vaporera, también es posible hacer un cuscús casero fácil siguiendo las instrucciones del paquete. En ese caso, una buena recomendación es hidratar la sémola con el caldo de cocción de las verduras en lugar de agua, para conseguir un resultado mucho más sabroso y aromático. A continuación, la receta paso a paso.

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Cuscús, plato típico de Marruecos.
Cómo hacer cuscús, plato típico de Marruecos. Foto: Unsplash

Ingredientes para hacer cuscús marroquí (para 6 personas)

  • 30 ml de aceite de oliva
  • 3 tomates
  • 2 cebollas
  • 1 cucharada de pimienta negra molida
  • 1 cucharada de cúrcuma
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • ½ cucharada de jengibre en polvo
  • ½ cucharada de comino en polvo
  • ½ cucharadita de azafrán en hebra
  • 3 zanahorias peladas y partidas a la mitad
  • 500 g de calabaza en trozos
  • ½ morrón verde
  • ½ morrón amarillo
  • cilantro
  • perejil
  • Sal
  • 250 g de garbanzos
  • 12 ciruelas pasas
  • 50 g de almendras tostadas peladas
  • 400 g de sémola de trigo
  • 25 g de manteca

Paso a Paso para hacer cuscús marroquí

Cómo hacer cuscús de Marruecos

  1. Colocar aceite de oliva en una sartén y sofreír una de las cebollas, uno de los tomates y las especias
  2. Añadir las zanahorias y la calabaza
  3. Incorporar el resto de verduras, menos una cebolla, el cilantro y el perejil
  4. Sumar los garbanzos y la sal. Cubrir con agua y cocinar durante 30 minutos a fuego medio
  5. En una sartén, cocinar la cebolla cortada en juliana con las ciruelas pasas y las almendras hasta que caramelice. Reservar
  6. Preparar la sémola de trigo (cuscús) según se indica en el paquete, con el caldo de las verduras en lugar de agua
  7. Retirar la sémola de trigo (cuscús) ya cocido y volcarlo en la fuente. Añadir manteca
  8. Colocar las diferentes verduras sobre la sémola
  9. Colocar la cebolla caramelizada con las ciruelas pasas y las almendras
  10. Rociar un poco de caldo con garbanzos. Servir en una fuente o directamente en los platos

Consejos para preparar el mejor cuscús marroquí

Las especias para cuscús marroquí son claves para lograr el sabor característico de esta receta. Se pueden utilizar mezclas ya preparadas, disponibles en tiendas especializadas, o elaborar una combinación casera con especias como comino, cúrcuma, jengibre, pimienta, canela o pimentón, según el gusto personal y los ingredientes disponibles.

Antes de comenzar con la preparación del cuscús tradicional marroquí, es importante tener todos los ingredientes listos: las verduras limpias, peladas y cortadas, las especias medidas y los garbanzos cocidos. Esta organización previa facilita el paso a paso y permite que la receta se desarrolle de manera más práctica.

Cuscús, plato típico de Marruecos.
Cómo hacer cuscús, plato típico de Marruecos. Foto: Unsplash

En cuanto a los garbanzos para cuscús, lo más recomendable es dejarlos en remojo con anticipación y cocerlos antes de iniciar la preparación. También se pueden usar garbanzos en conserva ya cocidos, aunque el sabor final no será exactamente el mismo. Si se elige esta opción, conviene escaldarlos durante unos minutos para eliminar el gusto del líquido de conserva y mejorar su textura.

Con estos consejos, preparar un cuscús marroquí paso a paso en casa será mucho más sencillo. El resultado es un plato tradicional, nutritivo, aromático y lleno de historia, ideal para quienes buscan descubrir los sabores más auténticos de Marruecos.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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