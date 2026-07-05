La planta que cada vez más personas tienen en casa: los cuidados que necesita la oreja de elefante para vivir muchos años

La oreja de elefante necesita luz abundante, pero siempre indirecta, para mantener sus grandes hojas en buen estado. Foto: Pinterest.

La oreja de elefante (Alocasia odora) se consolidó como una de las plantas de interior más buscadas por quienes desean darle un toque tropical y elegante a su hogar. Sus grandes hojas verdes, de aspecto brillante y formas llamativas, la convierten en una de las protagonistas de la decoración moderna.

Sin embargo, detrás de su imponente apariencia se esconde una especie que requiere ciertos cuidados para mantenerse saludable. Un riego excesivo, la exposición al sol directo o un ambiente demasiado seco pueden afectar rápidamente su crecimiento e incluso provocar que la planta muera.

Un exceso de riego puede provocar la pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes de la Alocasia. Foto: Pinterest.

Si estás pensando en incorporar una Alocasia a tu casa o ya tenés una, estos son los cuidados esenciales para que se mantenga fuerte durante todo el año.

¿Dónde conviene colocar la oreja de elefante?

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de esta planta es la ubicación. Al tratarse de una especie tropical, necesita recibir abundante luz, pero siempre de forma indirecta. Los rayos solares directos pueden quemar sus hojas y hacer que aparezcan manchas marrones o zonas secas.

Lo ideal es colocarla cerca de una ventana orientada al este o al oeste, donde reciba luz filtrada durante buena parte del día. En ambientes demasiado oscuros, en cambio, sus hojas perderán firmeza y podrían comenzar a caer.

Al ser una planta tropical, la humedad ambiental es clave para que crezca fuerte y saludable durante todo el año. Foto: Pinterest.

Oreja de elefante: cómo regarla correctamente

El riego suele ser el principal motivo por el que muchas Alocasias se deterioran. Durante la primavera y el verano, cuando atraviesa su etapa de mayor crecimiento, la planta necesita más agua. Sin embargo, el sustrato nunca debe permanecer completamente empapado.

La mejor forma de saber cuándo regarla es introducir un dedo en la tierra: si los primeros centímetros están secos, llegó el momento de aportar agua.

También resulta fundamental utilizar una maceta con orificios de drenaje para evitar que las raíces permanezcan en contacto con el exceso de humedad, ya que eso favorece la aparición de hongos y pudriciones.

Limpiar regularmente sus hojas mejora la fotosíntesis y ayuda a prevenir la aparición de plagas. Foto: Pinterest.

1. La humedad marca la diferencia

Al provenir de regiones tropicales del sudeste asiático, la oreja de elefante prospera en ambientes húmedos.

Si el aire de la vivienda es muy seco, especialmente durante el invierno cuando se utiliza calefacción, conviene aumentar la humedad mediante algunas prácticas sencillas:

Utilizar un humidificador.

Colocar la maceta sobre una bandeja con piedras y agua, sin que las raíces entren en contacto directo con el líquido.

Pulverizar agua sobre las hojas de forma ocasional.

La temperatura ideal para esta especie oscila entre los 18 y los 27 °C. Además, conviene mantenerla alejada de corrientes de aire frío o cambios bruscos de temperatura.

La Alocasia odora se convirtió en una de las plantas de interior más populares por su aspecto exótico y su fácil adaptación a los hogares. Foto: Pinterest.

2. Fertilización y trasplante

Para estimular el crecimiento de nuevas hojas, los especialistas recomiendan aplicar un fertilizante líquido para plantas de interior cada dos o cuatro semanas durante la primavera y el verano.

Cuando llega el invierno, la planta entra en un período de reposo y no necesita ser abonada. En cuanto al trasplante, suele realizarse cada uno o dos años, preferentemente al inicio de la primavera. Es recomendable elegir una maceta apenas más grande que la anterior y utilizar un sustrato con excelente drenaje.

3. Cómo mantener las hojas impecables

Las enormes hojas de la Alocasia acumulan polvo con facilidad, lo que reduce su capacidad para realizar la fotosíntesis. Limpiarlas regularmente con un paño húmedo no solo mejora su aspecto, sino que también ayuda a prevenir la aparición de plagas como pulgones, cochinillas y ácaros.

Los especialistas recomiendan trasplantarla cada uno o dos años para favorecer su desarrollo y evitar que las raíces queden sin espacio. Foto: Pinterest.

Si se detecta alguna infestación, es importante actuar rápidamente con un insecticida específico para evitar que el problema avance.

4. Un detalle importante: puede ser tóxica

Aunque es una de las plantas ornamentales más apreciadas, la oreja de elefante contiene sustancias irritantes en su savia.

El contacto puede provocar molestias en la piel y, si alguna parte de la planta es ingerida, causar problemas digestivos tanto en personas como en mascotas.

Por ese motivo, los especialistas aconsejan ubicarla fuera del alcance de niños pequeños y animales domésticos.

Aunque es una planta muy decorativa, su savia puede resultar tóxica para personas y mascotas si no se manipula con cuidado. Foto: Pinterest.

Los cinco cuidados que nunca debés olvidar

Si quieres que tu oreja de elefante se mantenga sana y conserve sus características hojas gigantes, recordá estas recomendaciones:

Ubicarla en un lugar con mucha luz, pero sin sol directo.

Regarla solo cuando la superficie del sustrato esté seca.

Mantener una humedad ambiental elevada.

Fertilizarla durante la primavera y el verano y trasplantala cada uno o dos años.

Limpiar sus hojas con frecuencia y mantenla lejos de niños y mascotas debido a su toxicidad.

Con estos cuidados, la Alocasia odora podrá crecer con fuerza y convertirse durante años en una de las plantas más llamativas y elegantes de cualquier ambiente.