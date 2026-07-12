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Tragedia durante Argentina-Suiza: un hombre murió por un infarto y el SAME atendió otras seis emergencias cardíacas en CABA

La víctima fatal tenía 51 años y sufrió un paro cardíaco mientras se disputaba el encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026. Además, se registraron heridos por golpes, intoxicaciones y otros incidentes en las celebraciones. Los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El SAME desplegó un operativo durante el partido entre Argentina y Suiza y asistió a varias personas por cuadros cardíacos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
El SAME desplegó un operativo durante el partido entre Argentina y Suiza y asistió a varias personas por cuadros cardíacos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 estuvo acompañada por una fuerte carga emocional. Mientras millones de hinchas seguían el encuentro frente a Suiza, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) intervino en siete episodios cardíacos registrados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos terminó con la muerte de un hombre de 51 años.

Según el reporte oficial, las asistencias se realizaron entre las 22:41 y la 1:27, un período que comprendió el desarrollo del partido, el tiempo suplementario y los festejos posteriores por la victoria argentina.

Ambulancia del SAME
Los festejos por la clasificación argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejaron también varios heridos por golpes, intoxicaciones y lesiones.

Un hombre de 51 años murió durante el partido

El episodio más grave ocurrió a las 23:44 en la intersección de Paysandú y avenida Gaona. Allí, un hombre de 51 años sufrió un paro cardíaco mientras se disputaba el segundo tiempo del encuentro entre Argentina y Suiza.

Personal del SAME realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir el cuadro y finalmente constató el fallecimiento en el lugar.

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Se registraron otras seis emergencias cardíacas

Además del caso fatal, el SAME respondió a otras seis urgencias médicas relacionadas con cuadros cardiovasculares y descompensaciones.

Un hombre de 51 años falleció en la intersección de Paysandú y avenida Gaona mientras se disputaba el encuentro de cuartos de final. Foto: NA

La primera intervención ocurrió a las 22:41 sobre la avenida Rivadavia, donde un hombre de 45 años presentó dolor en el pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo, síntomas compatibles con un evento coronario agudo. Fue trasladado al Hospital Piñero.

Treinta minutos más tarde, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia en el barrio porteño de Palermo. Tras recibir atención médica, logró recuperarse sin necesidad de ser derivado a un centro de salud.

A las 23:43, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos fue asistida en la zona de Jorge Newbery y Ciudad de la Paz luego de ser hallada inconsciente, aunque respirando normalmente. Los profesionales lograron estabilizarla en el domicilio.

Ya durante la madrugada, una mujer de 74 años fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson tras manifestar un fuerte dolor precordial y dificultades respiratorias.

Los otros dos casos se registraron a la 1:14, cuando un hombre de 48 años fue derivado al Hospital Rivadavia por dolor torácico, y a la 1:27, cuando una mujer de 38 años también ingresó al mismo centro de salud con problemas respiratorios.

Hospital Rivadavia, coronavirus en Argentina, Agencia NA
Las celebraciones tras el triunfo de la Selección Argentina convocaron a miles de hinchas en distintos puntos del país, con operativos especiales de seguridad y emergencias. Foto: NA.

De acuerdo con el parte oficial, los siete pacientes atendidos fueron cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Heridos durante los festejos en la Ciudad de Buenos Aires

La celebración por la clasificación de la Selección también dejó varios incidentes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el informe de emergencias, al menos trece personas resultaron heridas o sufrieron distintas lesiones durante las concentraciones espontáneas de hinchas. Entre los casos reportados hubo traumatismos, intoxicaciones y heridas provocadas por objetos contundentes.

Uno de los hechos más graves ocurrió poco después de las dos de la madrugada en la esquina de avenida 9 de Julio y Belgrano, donde un hombre fue atacado con un martillo y sufrió un traumatismo de cráneo con una herida cortante. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich.

Ambulancias del SAME. Foto: NA
En Córdoba, unas 20 mil personas se reunieron en las inmediaciones del Patio Olmos para festejar la victoria argentina y hubo seis detenidos por contravenciones. Foto: NA.

Minutos después, otro hombre ingresó al mismo hospital con un cuadro similar tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en la zona de avenida Roque Sáenz Peña.

El SAME también informó otros casos de traumatismos oculares y contusiones en el tórax producidos durante los festejos.

Seis detenidos durante las celebraciones en Córdoba

Los incidentes no se limitaron al Área Metropolitana de Buenos Aires. En la ciudad de Córdoba, unas 20.000 personas se congregaron en las inmediaciones del Patio Olmos para celebrar el triunfo de la Selección argentina.

El operativo de seguridad, coordinado por la Policía de Córdoba junto con personal de la Municipalidad, se extendió hasta las cinco de la madrugada y concluyó con seis personas detenidas por distintas contravenciones durante los festejos.

SAMEMundial 2026IncidentesCiudad de Buenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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