Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este martes 7 de julio de 2026

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 25 de junio de 2026
Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 25 de junio de 2026 Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy, martes 7 de julio de 2026. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Sarmiento se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

[07:38] Línea Mitre ramales Tigre, Bme. Mitre y Suárez circulan con demoras por problemas técnicos en Retiro.

El servicio del tren Mitre se encuentra operando con normalidad.

Contenido Recomendado

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 6 de julio

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 6 de julio

Sin trenes el fin de semana largo:el servicio de las líneas Mitre y Sarmiento se verá afectado por cortes

Sin trenes el fin de semana largo: el servicio de las líneas Mitre y Sarmiento se verá afectado por cortes

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren de la Costa se encuentra operando con normalidad.

El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesan zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López y Delta en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

[07:30] Línea Roca ramal Ezeiza con demoras por falla técnica en Luis Guillón.

El servicio del tren Roca se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren San Martín se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Belgrano Sur se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos Del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozan
Trenes ArgentinosTren RocaTren MitreTren Línea Sarmiento
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Megaproyecto ferroviario:el nuevo tren universitario que promete beneficiar a más de 100.000 personas en Buenos Aires

    Megaproyecto ferroviario: el nuevo tren universitario que promete beneficiar a más de 100.000 personas en Buenos Aires

  2. Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES:el paso a paso del trámite, quiénes la necesitan y cuál es su vigencia

    Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES: el paso a paso del trámite, quiénes la necesitan y cuál es su vigencia

  3. El Aeropuerto de Ezeiza cierra una de sus pistas:cómo operará cada aerolínea y qué pasará con los vuelos

    El Aeropuerto de Ezeiza cierra una de sus pistas: cómo operará cada aerolínea y qué pasará con los vuelos

  4. Losada remata libros con una promo 2x1:clásicos, arte y literatura desde $2.000 en plena Avenida Corrientes

    Losada remata libros con una promo 2x1: clásicos, arte y literatura desde $2.000 en plena Avenida Corrientes

  5. Puente Alsina:la Ciudad de Buenos Aires avanza con la megaobra integral para renovar uno de los accesos más transitados del sur

    Puente Alsina: la Ciudad de Buenos Aires avanza con la megaobra integral para renovar uno de los accesos más transitados del sur
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Las PASO, la economía y la oferta opositora:los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Las PASO, la economía y la oferta opositora: los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

El Gobierno reprogramó la mesa política y aceleró gestiones para avanzar con la reforma electoral

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

La megaobra que unirá a España y Portugal:construirán un puente que cambiará la vida de miles de vecinos