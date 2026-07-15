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Confirmado: hay asueto por el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 y la medida ya entró en vigencia

A contramano de la decisión del gobierno de Milei de mantener la jornada laboral normal, tres distritos del país decretaron el cese de actividades y el retiro anticipado de sus empleados estatales para seguir el crucial choque de semifinales. Los detalles de las zonas beneficiadas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Asueto administrativo
Asueto administrativo
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Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei se plantó con firmeza y rechazó de plano cualquier tipo de asueto administrativo para este miércoles, la fiebre por partido clave entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 terminó torciendo el brazo en el interior del país. Tres importantes distritos decidieron cortar la jornada laboral de manera oficial para permitir que los trabajadores públicos puedan prenderse a la pantalla y alentar a la Selección.

Las medidas, que comenzaron a regir desde las primeras horas de la tarde, contemplan desde el asueto administrativo total en toda una provincia hasta el retiro anticipado y justificado de los empleados en otras comunas del mapa nacional. La decisión busca acompañar el fuerte impacto emocional y cultural que genera este clásico con tanta carga histórica.

Formosa decretó asueto total

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decidió paralizar la actividad estatal de manera formal a través del Decreto Nº 140 y declaró asueto administrativo a partir de las 15 de este miércoles 15 de julio, una hora antes del inicio del partido, ya que consideró que se trata del “torneo deportivo más importante a nivel mundial”.

La normativa rige para toda la administración pública provincial e invitó a adherirse a las municipalidades, comisiones de fomento, los Poderes Legislativo y Judicial y a las entidades bancarias públicas y privadas radicadas en la provincia.

Gildo Insfrán
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.

La decisión del gobierno de Chaco y qué pasará en Comodoro Rivadavia

Por fuera de Formosa, otras dos administraciones de peso en el mapa nacional decidieron aplicar esquemas de flexibilización laboral para que nadie se pierda el cruce ante los ingleses:

  • Chaco: autorizó de manera excepcional la inasistencia de todo el personal público del turno vespertino cuyo horario coincida con el partido en Atlanta. La medida se oficializó mediante el Memorándum N.º 3 de la Secretaría General de la Gobernación.
  • Chubut: En la Patagonia, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, dispuso mediante un memorándum de la Subsecretaría de Recursos Humanos que los empleados municipales de la localidad petrolera puedan retirarse a sus hogares a partir de las 14, dos horas antes del pitazo inicial.
AsuetoSelección ArgentinaSelección InglaterraFormosaMundial 2026
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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