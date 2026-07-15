Confirmado: hay asueto por el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 y la medida ya entró en vigencia

Asueto administrativo

Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei se plantó con firmeza y rechazó de plano cualquier tipo de asueto administrativo para este miércoles, la fiebre por partido clave entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 terminó torciendo el brazo en el interior del país. Tres importantes distritos decidieron cortar la jornada laboral de manera oficial para permitir que los trabajadores públicos puedan prenderse a la pantalla y alentar a la Selección.

Las medidas, que comenzaron a regir desde las primeras horas de la tarde, contemplan desde el asueto administrativo total en toda una provincia hasta el retiro anticipado y justificado de los empleados en otras comunas del mapa nacional. La decisión busca acompañar el fuerte impacto emocional y cultural que genera este clásico con tanta carga histórica.

Formosa decretó asueto total

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decidió paralizar la actividad estatal de manera formal a través del Decreto Nº 140 y declaró asueto administrativo a partir de las 15 de este miércoles 15 de julio, una hora antes del inicio del partido, ya que consideró que se trata del “torneo deportivo más importante a nivel mundial”.

La normativa rige para toda la administración pública provincial e invitó a adherirse a las municipalidades, comisiones de fomento, los Poderes Legislativo y Judicial y a las entidades bancarias públicas y privadas radicadas en la provincia.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.

La decisión del gobierno de Chaco y qué pasará en Comodoro Rivadavia

Por fuera de Formosa, otras dos administraciones de peso en el mapa nacional decidieron aplicar esquemas de flexibilización laboral para que nadie se pierda el cruce ante los ingleses: