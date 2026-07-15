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El curioso origen de la palabra chimichurri: la teoría que vincula a los británicos con la salsa del asado argentino

Aunque existen varias hipótesis sobre el nacimiento de esta popular salsa, una de las más difundidas sostiene que su nombre deriva de una expresión en inglés utilizada por inmigrantes o soldados británicos durante el siglo XIX.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El origen del chimichurri sigue siendo motivo de debate, pero una de las teorías más difundidas vincula su nombre con una expresión en inglés.
El origen del chimichurri sigue siendo motivo de debate, pero una de las teorías más difundidas vincula su nombre con una expresión en inglés. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
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Hablar de un asado argentino sin mencionar el chimichurri parece imposible. La mezcla de aceite, vinagre, ajo, perejil y especias se convirtió en uno de los acompañamientos más tradicionales de las carnes a la parrilla y forma parte de la identidad gastronómica del país. Sin embargo, detrás de esta salsa existe un debate que lleva décadas. No solo hay distintas versiones sobre quién la creó, sino también acerca del origen de una palabra tan particular como chimichurri, cuya etimología sigue despertando curiosidad. Entre todas las teorías, una de las más populares la relaciona directamente con los británicos.

El chimichurri presente en todos los asados. Foto: elgourmet
Según una popular leyenda, la palabra "chimichurri" nació de la frase británica "give me the curry", pronunciada durante el siglo XIX. Foto: elgourmet.

La teoría británica sobre el origen de la palabra chimichurri

Una de las explicaciones más difundidas sostiene que el nombre chimichurri nació a partir de una deformación fonética de expresiones en inglés utilizadas por inmigrantes o soldados británicos durante el siglo XIX.

La versión más conocida remite a las Invasiones Inglesas al Río de la Plata (1806 y 1807). Según esta leyenda, algunos soldados británicos capturados pedían un condimento diciendo “give me the curry” (“dame el curry”). Con el paso del tiempo, los pobladores locales habrían adaptado esa frase hasta convertirla en el término “chimichurri”.

Otra variante de esta misma teoría señala que el nombre proviene simplemente de la palabra “curry”, una mezcla de especias muy popular entre los británicos que residían en el Río de la Plata durante el siglo XIX. La pronunciación y la transmisión oral habrían transformado esa referencia en el nombre con el que hoy se conoce a la tradicional salsa argentina.

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La versión más conocida del origen de la palabra chimichurri remite a las Invasiones Inglesas al Río de la Plata (1806 y 1807). Foto: Wikipedia

Aunque no existen documentos históricos que confirmen de manera definitiva esta explicación, continúa siendo una de las hipótesis más difundidas por historiadores y especialistas en gastronomía.

La historia de James “Jimmy” McCurry

Otra versión muy conocida también tiene como protagonista a un británico, aunque en este caso con nombre y apellido. La leyenda cuenta que James McCurry, un inmigrante irlandés apodado Jimmy, extrañaba la salsa Worcestershire, uno de los condimentos más populares del Reino Unido, elaborado con vinagre, melaza, ajo, anchoas y distintas especias.

Ante la dificultad para conseguir ese producto en la Argentina del siglo XIX, habría decidido elaborar una salsa similar utilizando ingredientes locales, como ajo, aceite, vinagre y hierbas aromáticas. Con el tiempo, el apellido McCurry habría derivado en “chimichurri”, dando origen tanto al nombre como a la receta.

Otra versión atribuye el nacimiento de la salsa al inmigrante irlandés James "Jimmy" McCurry, quien habría adaptado una receta con ingredientes locales. Foto: Facebook / Jimmy McCurry.

Si bien tampoco existen pruebas concluyentes que respalden este relato, la historia continúa transmitiéndose como una de las explicaciones más populares sobre el nacimiento del famoso aderezo.

Otras teorías sobre el origen del chimichurri

La hipótesis británica no es la única. Otra de las versiones más aceptadas sostiene que el chimichurri tiene influencia italiana y que deriva del salmoriglio, una salsa típica del sur de Italia preparada con aceite de oliva, limón, ajo, hierbas, sal y pimienta.

La llegada masiva de inmigrantes italianos habría favorecido la adaptación de esa receta a los ingredientes disponibles en la Argentina.

También existe una teoría que apunta a la comunidad vasca. Según esta explicación, los inmigrantes habrían introducido el tximitxurri, una preparación tradicional elaborada con aceite de oliva, vinagre, ajo y hierbas aromáticas, cuyo nombre guarda un evidente parecido con el del condimento argentino.

Por último, otra tradición atribuye el origen del chimichurri a los propios gauchos. De acuerdo con este relato, los hombres de campo preparaban una mezcla sencilla de vinagre, aceite y hierbas silvestres para acompañar la carne asada, dando forma a una receta que luego evolucionó hasta convertirse en la que hoy se conoce.

Con ajo, perejil, aceite, vinagre y especias, el chimichurri se convirtió en uno de los acompañamientos más emblemáticos del asado argentino. Foto: Freepik

¿Por qué el chimichurri sigue siendo un clásico de la cocina argentina?

Más allá de cuál haya sido su verdadero origen, el chimichurri logró convertirse en uno de los símbolos de la gastronomía argentina.

Su combinación de aceite, vinagre, ajo, perejil, orégano, ají molido y otras especias acompaña tradicionalmente al asado y al choripán, aunque también suele utilizarse para condimentar pollo, pescado, verduras asadas, papas, empanadas e incluso como marinada antes de la cocción.

La ausencia de pruebas definitivas sobre su nacimiento mantiene vivo el debate histórico. Sin embargo, la teoría que vincula el nombre chimichurri con una expresión en inglés continúa siendo una de las más curiosas y populares, alimentando la historia de uno de los sabores más representativos de la cocina argentina.

AsadoHistoriaArgentinaCuriosidades
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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