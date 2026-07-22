Trump acuerda con Arabia Saudita un programa nuclear que permitiría enriquecer uranio y crece la preocupación internacional

El príncipe heredero y primer ministro saudí Mohammed bin Salman junto a Donald Trump. Foto: Reuters.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría alcanzado un acuerdo estratégico con Arabia Saudita para impulsar el desarrollo de un programa nuclear civil que, por primera vez, abriría la posibilidad de que el reino saudita pueda enriquecer uranio en su propio territorio.

Según informaron distintos medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, el entendimiento será anunciado oficialmente este miércoles y representa uno de los movimientos diplomáticos más importantes de Washington en Medio Oriente desde el recrudecimiento del conflicto con Irán.

El pacto busca consolidar la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita en un contexto de máxima tensión regional, marcado por la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán tras la ruptura del alto el fuego firmado el pasado 18 de junio.

Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán. Foto: EFE.

Un acuerdo con impacto estratégico

El proyecto contempla la cooperación estadounidense para el desarrollo de la industria nuclear civil saudita y podría permitir que el país produzca combustible para alimentar sus futuros reactores.

Si bien el acuerdo se presenta como un programa destinado exclusivamente a fines energéticos, la posibilidad de que Arabia Saudita pueda enriquecer uranio generó preocupación entre especialistas en seguridad internacional.

Diversos legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, además de funcionarios israelíes, manifestaron sus reparos por considerar que la infraestructura necesaria para un programa nuclear civil podría, con el tiempo, utilizarse para desarrollar armamento nuclear.

La administración Trump sostiene, sin embargo, que el convenio estará sujeto a controles y mecanismos de supervisión destinados a garantizar un uso exclusivamente pacífico de la tecnología nuclear.

Beneficios económicos para Estados Unidos

Además de su dimensión geopolítica, el acuerdo también tiene un importante componente económico.

Funcionarios estadounidenses señalaron que el desarrollo del programa nuclear saudita generará contratos multimillonarios para la industria estadounidense, especialmente para Westinghouse, una de las principales compañías del mundo dedicadas al diseño y construcción de reactores nucleares.

El Gobierno norteamericano considera que el convenio fortalecerá la competitividad de sus empresas frente al avance de otros proveedores internacionales, como China y Rusia, que en los últimos años incrementaron su presencia en proyectos nucleares en Medio Oriente.

Tras la firma del acuerdo, la Casa Blanca prevé remitir los detalles al Congreso para su evaluación, aunque el debate promete ser intenso debido a las implicancias estratégicas de la iniciativa.

La guerra con Irán acelera la alianza con Riad

El entendimiento llega en un momento especialmente delicado para la región.

Arabia Saudita es uno de los principales aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico y, hasta el momento, logró mantenerse al margen de los ataques directos de Irán que se produjeron desde la reanudación del conflicto hace dos semanas.

Sin embargo, el reino saudita enfrenta otra amenaza en paralelo. Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron recientemente proyectiles contra territorio saudita tras acusar a Riad de impedir el aterrizaje de un avión iraní en Saná que transportaba una delegación hutí.

A ello se suma el embargo marítimo impuesto por los hutíes contra Arabia Saudita, una medida que profundiza las dificultades para el comercio regional y se combina con el bloqueo del estrecho de Ormuz derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Se mantiene la escalada en el conflicto de Medio Oriente. Foto: via REUTERS

En ese contexto, Washington también autorizó recientemente la venta de cohetes de alta precisión a Arabia Saudita por alrededor de 2.000 millones de dólares, reforzando aún más la cooperación militar entre ambos países.

Con este nuevo acuerdo nuclear, la administración Trump apuesta a consolidar a Arabia Saudita como uno de sus principales socios estratégicos en Medio Oriente, aunque el debate sobre los riesgos de proliferación nuclear promete ocupar un lugar central tanto en el Congreso estadounidense como entre los aliados de la región.