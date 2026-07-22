Vacaciones de invierno en San Juan: así es Barreal, el pueblo que fue elegido entre los mejores destinos del mundo

Barreal se encuentra al pie de la Cordillera de los Andes, en el departamento sanjuanino de Calingasta. Foto: Plataforma10.

Lejos de los centros turísticos más concurridos, Barreal se consolidó como uno de los destinos revelación de las vacaciones de invierno 2026. Ubicado en el departamento de Calingasta, al pie de la Cordillera de los Andes, este pequeño pueblo de San Juan ganó protagonismo gracias a sus paisajes de montaña, su oferta de turismo aventura y la tranquilidad que ofrece a quienes buscan desconectarse.

Según datos de Plataforma10, la ruta entre la ciudad de San Juan y Barreal es el recorrido intraprovincial con mayor demanda durante el receso invernal. Además, el destino despertó un fuerte interés entre viajeros de Mendoza, confirmando una tendencia creciente hacia las escapadas de corta distancia y organizadas a último momento.

El destino fue el recorrido intraprovincial más demandado durante las vacaciones de invierno, según Plataforma10. Foto: X.

¿Por qué Barreal es uno de los destinos más elegidos en las vacaciones de invierno?

Cada vez más viajeros optan por escapadas espontáneas, priorizando lugares cercanos, rodeados de naturaleza y alejados de las grandes multitudes.

De acuerdo con un relevamiento de Plataforma10, la mayoría de los pasajes para estas vacaciones de invierno se compraron apenas uno o dos días antes del viaje, mientras que una parte importante de los pasajeros adquirió sus boletos el mismo día o la jornada previa a la partida.

En ese contexto, Barreal se posicionó como uno de los principales atractivos turísticos de San Juan.

“Cada vez vemos más pasajeros que priorizan la flexibilidad. Ya no esperan tener todo planificado con semanas de anticipación: si aparece un fin de semana libre o unos días de descanso, buscan una escapada cercana y resuelven el viaje casi en el momento”, explicó Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma10.

La localidad ofrece trekking, rafting, carrovelismo y observación astronómica en entornos naturales únicos. Foto: Plataforma10.

Qué hacer en Barreal, el pueblo cordillerano de San Juan

Ubicado en el corazón del Valle de Calingasta, Barreal combina naturaleza, aventura y uno de los cielos más limpios del país para la observación astronómica.

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Trekking y caminatas con vistas al cerro Mercedario.

Carrovelismo en la Pampa del Leoncito, una de las experiencias más características de la región.

Observación de estrellas en el Parque Nacional El Leoncito y su observatorio astronómico.

Rafting y actividades sobre el río Los Patos.

Recorridos por bodegas de altura, reconocidas por sus vinos de perfil mineral y frutado.

Gracias a su combinación de aventura, gastronomía y paisajes cordilleranos, el destino atrae tanto a familias como a quienes buscan experiencias de turismo activo.

Bloomberg Pursuits incluyó a Barreal entre los 25 mejores destinos del mundo para viajar en 2026. Foto: Unsplash.

Un destino reconocido entre los mejores del mundo

El crecimiento de Barreal no solo se refleja en el turismo nacional. En 2026, la publicación Bloomberg Pursuits lo incluyó en su guía anual de viajes entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar, destacándolo por su propuesta de slow travel, sus escenarios naturales y las actividades al aire libre.

Este reconocimiento internacional impulsó aún más la visibilidad de la localidad, que en los últimos años comenzó a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos de la región de Cuyo.

Cómo llegar a Barreal

Barreal se encuentra a poco más de 200 kilómetros de la ciudad de San Juan y puede visitarse tanto en vehículo particular como en servicios de transporte de larga distancia.

El Parque Nacional El Leoncito alberga uno de los cielos más limpios de Argentina para observar estrellas. Foto: X.

Los tiempos estimados de viaje son:

Desde Uspallata: aproximadamente 2 horas .

Desde la ciudad de Mendoza: alrededor de 3 horas y 40 minutos .

Desde la ciudad de San Juan: cerca de 4 horas y 30 minutos.

Con paisajes imponentes, una creciente oferta turística y una ubicación estratégica para escapadas de pocos días, Barreal continúa afianzándose como uno de los destinos más atractivos de San Juan para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias diferentes.