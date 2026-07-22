El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la Justicia: designó a 12 jueces, 6 conjueces y 9 vocales

El Gobierno nombró a 12 nuevos jueces, 6 conjueces y 9 vocales. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de 12 nuevos jueces para distintos tribunales del país, además de seis conjueces y nueve vocales de cámaras de apelaciones. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los nuevos magistrados fueron asignados a juzgados y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Misiones y San Juan.

Los jueces designados son los siguientes:

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal, al doctor Juan Carlos Riccardini.

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal al doctor Pedro Manuel Crespo.

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal a la doctora Paula Vanesa Romeo.

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal, al doctor Mariano Adolfo Klumpp.

Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5 de la Capital Federal, a la doctora María Gabriela Janeiro.

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal al doctor José Ignacio Polizza.

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, al doctor Bernardo María Rodríguez Palma.

Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán doctor Ángel Roger Luna Roldán.

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones, a la doctora Ruth María Ponce de León.

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán al doctor Pablo Roberto Toledo.

Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan al doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 2602 del 23 de diciembre de 1992 y ahora se lo designó en el cargo por el término de cinco años, a partir del 26 de agosto de 2026.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Foto: REUTERS

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también oficializó el nombramiento de seis conjueces para los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Los designados son:

Los doctores Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y la doctora Andrea Cristina Di Gregorio.

También nombraron a nueve vocales

En decretos separados, el Gobierno completó la designación de nueve vocales para distintas cámaras nacionales de apelaciones.

Los nombramientos son los siguientes:

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, al doctor Diego Fernando Manauta.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, a la doctora María Claudia Jueguen.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, al doctor Diego Javier Tula.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala C, al doctor Javier Jorge Cosentino.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, al doctor Claudio Fabián Loguarro.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, a la doctora Marina Edith Pisacco.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata al doctor Santiago José Martín.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta, Sala I, al doctor Santiago French.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, Chaco, a la doctora María Virginia Ise.

Milei designó a seis funcionarios para el Ministerio Público

El Ministerio Público designó a dos defensoras públicas, una para la Capital Federal y una para Río Negro, y cuatro fiscales, uno para la provincia de Chaco, uno para la de Mendoza y dos para la de Corrientes.

Así se indicó en sendos decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, y los siguientes son los funcionarios nombrados: