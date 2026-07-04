El misterio de la momia egipcia que Dardo Rocha trajo a La Plata y podría cambiar la historia de los faraones

La Plata, Egipto y un misterio histórico Foto: 0221

Una momia egipcia conservada en el patrimonio argentino volvió a quedar en el centro de una investigación que mezcla historia, arqueología y misterio. La pieza, vinculada al Museo de La Plata y al viaje que realizó Dardo Rocha a Egipto a fines del siglo XIX, despertó una teoría llamativa: podría estar relacionada con un personaje de altísimo rango, incluso con uno de los faraones más antiguos conocidos.

La hipótesis surgió a partir de un detalle observado en un sarcófago exhibido durante una muestra de egiptología en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se reunieron más de 180 piezas, entre ellas momias, papiros, estatuillas, máscaras funerarias y sarcófagos auténticos. Allí, especialistas advirtieron la presencia de un porta barbas de Osiris, un elemento simbólico asociado al poder, la divinidad y la realeza en el Antiguo Egipto.

El detalle que encendió la investigación

El punto clave de esta nueva lectura está en el llamado porta barbas, una pieza que en el imaginario egipcio no era un simple adorno. En el Antiguo Egipto, la barba postiza era un signo de autoridad y divinidad: los faraones la utilizaban como parte de su iconografía oficial para reforzar su condición de intermediarios entre los dioses y los hombres.

Una momia traída por Dardo Rocha a La Plata podría ser del faraón más antiguo de la historia Foto: 0221

Según explicó la museóloga Amalia Frontini, el detalle fue observado por el investigador Víctor Cardoso durante la inauguración de la muestra. A partir de allí comenzó una búsqueda en registros históricos y listas reales egipcias para intentar descifrar una inscripción vinculada al nombre Hor-Uach. En esa interpretación, “Hor” remite a Horus, una divinidad central en la legitimación del poder real egipcio, mientras que “Uach” se asocia con el papiro y la idea de reverdecer o renacer.

Dardo Rocha, Egipto y el origen de las momias platenses

La historia de estas piezas en Argentina se remonta a 1888, cuando Dardo Rocha, fundador de La Plata, viajó a Egipto y adquirió momias y objetos antiguos que luego fueron destinados al Museo de Ciencias Naturales. Investigaciones publicadas en el repositorio de CONICET señalan que dos de las momias conservadas en la División Antropología del Museo de La Plata, junto con sus ataúdes decorados, fueron donadas por Rocha tras haberlas obtenido en Egipto ese año.

El propio Museo de La Plata informa que en su sala egipcia se conservan dos sarcófagos con inscripciones funerarias de la época tardía del Antiguo Egipto, donados por Dardo Rocha a fines del siglo XIX. Además, esas momias fueron estudiadas con métodos no invasivos, como tomografías, que permitieron ampliar el conocimiento sobre las técnicas de momificación y las características particulares de los cuerpos.

Fachada del Museo de La Plata Foto: Wikipedia

Ese dato es central: la teoría actual no está confirmada y convive con la clasificación museológica tradicional, que ubica a las piezas en la época tardía. Por eso, el posible vínculo con un faraón antiguo debe leerse como una hipótesis en análisis, no como una conclusión definitiva.

¿Por qué sería tan importante si se confirma?

La importancia de esta investigación radica en el período al que podría remitir la inscripción. En la historia egipcia, los primeros faraones aparecen asociados al proceso de unificación del Alto y Bajo Egipto. La tradición identifica a Menes como el primer rey de Egipto unificado, aunque los especialistas modernos lo relacionan de manera no concluyente con figuras como Narmer o Aha.

Narmer suele ser considerado por muchos egiptólogos como el fundador de la Dinastía I y uno de los grandes nombres de la unificación egipcia, aunque su identificación con Menes sigue siendo tema de debate académico.

Si una pieza conservada en Argentina pudiera vincularse con ese horizonte arcaico, el hallazgo tendría un impacto internacional. No solo modificaría la lectura de un objeto patrimonial que durante décadas fue observado bajo otra cronología, sino que también obligaría a revisar su procedencia, su inscripción, su iconografía y su contexto funerario.

El valor histórico del porta barbas

El porta barbas aparece como una de las pistas más atractivas de la investigación porque, en el mundo egipcio, estaba ligado a la representación del poder sagrado. La barba falsa no era solamente un símbolo masculino: también fue usada en imágenes de reinas faraón como Hatshepsut, justamente para expresar autoridad real y legitimidad divina.

En la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes están presentes la momia masculina y la del falso niño Foto: 0221

En ese sentido, la presencia de un elemento asociado a Osiris o a la realeza no prueba por sí sola que el cuerpo haya pertenecido a un faraón, pero sí permite ampliar las preguntas: ¿se trataba de un funcionario de alto rango? ¿De una persona vinculada a la élite religiosa? ¿O de una pieza reutilizada, intervenida o mal catalogada durante el mercado de antigüedades del siglo XIX?

Una historia argentina conectada con el Nilo

La llegada de las momias a La Plata también revela una faceta poco conocida del proyecto cultural de fines del siglo XIX. Rocha no solo fundó una ciudad planificada: también impulsó la idea de un museo capaz de reunir piezas que permitieran comparar civilizaciones antiguas. En cartas de la época, mencionó su interés por enviar objetos egipcios para fomentar una sección de antigüedades y estudios comparativos.

Más de un siglo después, esa decisión vuelve a generar preguntas. Las momias que llegaron desde Egipto no son apenas objetos de exhibición: son testimonios de una época en la que la arqueología, el coleccionismo y la construcción de museos se cruzaban con teorías hoy discutidas, pero fundamentales para entender la historia científica argentina.

Un misterio que todavía espera respuestas

Por ahora, la posibilidad de que la momia traída por Dardo Rocha esté vinculada con el faraón más antiguo de la historia sigue siendo una teoría. Para avanzar, serían necesarios nuevos estudios interdisciplinarios: análisis epigráficos, revisión de archivos, estudios de materiales, dataciones y comparación con registros funerarios egipcios.

Lo cierto es que el caso ya logró algo extraordinario: volver a poner en la agenda pública una pieza del patrimonio argentino que conecta a La Plata con una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Y, mientras la ciencia busca respuestas, la pregunta sigue abierta: ¿podría haber descansado en Argentina una pista clave sobre los primeros faraones de Egipto?