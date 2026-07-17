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Choque fatal en la Ruta 2: una nena de 10 años perdió la vida y su mamá está internada en La Plata

El accidente se registró a la altura de El Peligro. Las causas del siniestro son investigadas por las autoridades.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Choque y muerte en La Plata
Choque y muerte en La Plata Foto: X @Hechosanderecho
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Una nena de diez años murió durante un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, en jurisdicción de El Peligro, partido de La Plata, según confirmaron las autoridades.

La víctima fatal fue identificada con las iniciales L.V., quien viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años. De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por la policía y los servicios de emergencia, el auto circulaba por la Ruta 2 en sentido hacia Mar del Plata, cuando, por causas que son materia de investigación, chocó contra una Ford Ranger conducida por Daniel Reyes Benítez, un hombre de 29 años, que intentaba cruzar la ruta.

Choque y muerte en La Plata Foto: X @Hechosanderecho

Tras el fuerte impacto, se desplegó un numeroso operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios de El Peligro trabajaron en el lugar junto a médicos del SAME.

La médica que arribó en la primera ambulancia constató el fallecimiento de la menor en el lugar del hecho. En tanto, tanto la conductora del Renault Logan como el conductor de la camioneta fueron asistidos y trasladados al Hospital Alejandro Korn -de Melchor Romero- para recibir atención médica.

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La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan.

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Una nueva tragedia vial volvió a sacudir al sudeste bonaerense. Un remisero de 58 años, identificado como Santiago Irigoyen, murió luego de protagonizar un violento choque contra un camión frigorífico sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 55, en cercanías del paraje San José. El siniestro ocurrió durante la noche del domingo y dejó, además, varios heridos, entre ellos una adolescente de 15 años que permanece internada en estado crítico.

Tragedia en la Ruta 88: murió un remisero y una joven promesa del vóley pelea por su vida
Tragedia en la Ruta 88: murió un remisero y una joven promesa del vóley pelea por su vida Foto: redes sociales

La víctima fatal conducía un Fiat Siena utilizado como remís y trasladaba pasajeros cuando, por motivos que todavía son investigados, se produjo la colisión con el transporte de carga. Tras el impacto, Irigoyen murió en el lugar y fue necesario el trabajo de los equipos de emergencia para asistir a los ocupantes del vehículo.

La adolescente sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas un neumotórax y un traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde continúa bajo cuidados intensivos.

La joven regresaba hacia Necochea junto a otra compañera luego de participar en una competencia organizada en el ámbito del vóley marplatense. Su caso generó una fuerte conmoción en la comunidad deportiva, especialmente entre familiares, entrenadores, compañeras y allegados que siguen de cerca la evolución de su estado de salud.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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