Dardo Rocha, Egipto y el enigma de las momias: el misterioso viaje que unió a La Plata con los faraones

Dardo Rocha y el misterio de las momias de La Plata Foto: Canal26

La historia de La Plata guarda un capítulo tan fascinante como poco conocido: el viaje que realizó Dardo Rocha, fundador de la capital bonaerense, a Egipto a fines del siglo XIX. En aquella travesía por Oriente, el político y militar argentino adquirió antigüedades egipcias y envió al país momias, sarcófagos y objetos funerarios que terminaron vinculando para siempre al Museo de La Plata con el imaginario del Antiguo Egipto. Dos de esas momias, con ataúdes decorados, fueron donadas por Rocha tras haberlas obtenido en Egipto en 1888; una tercera habría llegado probablemente desde la colección de Luis A. Viglione, reunida en 1889.

El viaje de Dardo Rocha a Egipto: una misión entre ciencia, poder y misterio

El episodio comenzó luego de la fundación de La Plata, una ciudad pensada desde cero como símbolo de modernidad, progreso y organización republicana. Por esos años, Rocha viajó por Europa y Oriente, y en enero de 1888 estuvo en Egipto, donde se preocupó por conseguir piezas antiguas para enviarle a Francisco Pascasio Moreno, director e impulsor del Museo de La Plata. En una carta fechada el 14 de marzo de 1888, Rocha mencionó que había obtenido “dos momias” y una serie de objetos antiguos, con la intención de fomentar una sección de antigüedades egipcias.

La motivación de Rocha no era solamente coleccionista. El fundador de La Plata estaba interesado en una teoría muy discutida para la época: la posible existencia de contactos culturales entre antiguas civilizaciones orientales y americanas. Por eso, las momias no fueron pensadas únicamente como rarezas exóticas, sino como piezas capaces de alimentar estudios comparativos entre el mundo del Nilo y las culturas precolombinas.

Las momias egipcias que llegaron a La Plata

Hoy, la sala egipcia del Museo de La Plata conserva un conjunto de piezas que despierta curiosidad entre visitantes y especialistas. Allí se exhiben fragmentos originales del Complejo Aksha, vinculado a la época de Ramsés II, además de momias de la época tardía del Antiguo Egipto, sarcófagos con inscripciones funerarias, estelas, cerámicas y figurinas que formaban parte de ajuares funerarios.

Una momia traída por Dardo Rocha a La Plata podría ser del faraón más antiguo de la historia Foto: 0221

Los estudios modernos permitieron observar estas momias mediante métodos no invasivos, como tomografías, lo que aportó información sobre las técnicas de momificación y las características particulares de los cuerpos. Las investigaciones publicadas sobre las momias del Museo de La Plata señalan que el conjunto fue estudiado en distintos momentos, con registros que se remontan a publicaciones de 1927 y a observaciones realizadas tras la visita del egiptólogo Alexandre Moret al Museo en 1925.

El mito del faraón: la teoría que volvió a despertar el misterio

Uno de los grandes atractivos de esta historia es el mito que sostiene que una de las piezas podría estar vinculada a un faraón o, al menos, a un personaje de altísimo rango del Antiguo Egipto. La versión se alimenta de detalles simbólicos presentes en sarcófagos e inscripciones, además de la fascinación que despiertan los atributos reales egipcios, como la barba postiza, relacionada con la autoridad, la divinidad y la iconografía faraónica.

La Plata, Egipto y un misterio histórico Foto: 0221

Sin embargo, el dato histórico comprobado indica que las momias conservadas en La Plata corresponden a la época tardía del Antiguo Egipto, y que dos de ellas fueron donadas por Rocha luego de obtenerlas en Egipto en 1888. La posibilidad de que una pertenezca a un faraón forma parte de una hipótesis atractiva, pero todavía no de una certeza científica definitiva. Esa tensión entre documento, interpretación y leyenda es, precisamente, lo que convierte al caso en una de las historias más atrapantes del patrimonio argentino.

Dardo Rocha, la masonería y los símbolos de La Plata

El vínculo entre Dardo Rocha y la masonería también suma una capa de misterio a la historia. Rocha fue un reconocido miembro de la masonería: según registros históricos difundidos sobre su vida, fue iniciado cuando tenía 20 años en la Logia “Constancia” N°7. Al mismo tiempo, su figura aparece asociada a una ciudad cargada de lecturas simbólicas, trazados geométricos y debates sobre la influencia masónica en la planificación urbana platense.

Ese dato no significa que las momias hayan sido adquiridas por motivos esotéricos. La evidencia disponible apunta a una intención científica, museística y comparativa. Pero la combinación de Egipto, sarcófagos, masonería, ciudad planificada y secretos urbanos terminó alimentando una narrativa irresistible para el imaginario popular: la idea de que La Plata no solo nació como capital moderna, sino también como escenario de símbolos ocultos y enigmas históricos.

La “maldición” de las momias y el poder de una leyenda urbana

Con el paso de los años, alrededor de las momias egipcias del Museo de La Plata también comenzaron a circular relatos sobre supuestas “maldiciones”. Algunas versiones populares vincularon la apertura de sarcófagos o estudios sobre los cuerpos con episodios desafortunados ocurridos posteriormente a trabajadores o autoridades del museo. Estas historias forman parte del folclore urbano platense y dialogan con una tradición global: la fascinación por las maldiciones egipcias, especialmente popularizada tras el hallazgo de tumbas faraónicas en el siglo XX.

La Plata, "la ciudad perfecta" Foto: Instagram @hotelgrandbrizo.lp

Más allá del mito, lo cierto es que las momias que llegaron de la mano de Dardo Rocha siguen cumpliendo el objetivo que su donante imaginó: despertar preguntas. ¿Qué buscaba exactamente el fundador de La Plata en Egipto? ¿Por qué le interesaba comparar culturas antiguas separadas por océanos? ¿Hasta dónde llegan los documentos y dónde empieza la leyenda?

El legado egipcio que todavía vive en La Plata

A más de un siglo de aquel viaje, la colección egipcia del Museo de La Plata continúa siendo una de las más llamativas del país. Las momias, los sarcófagos y los objetos funerarios no solo conectan a Argentina con el Antiguo Egipto: también revelan la mentalidad de una generación que veía en la ciencia, los museos y la arqueología una forma de construir prestigio nacional.

Dardo Rocha quiso que La Plata fuera una ciudad del futuro. Pero, en su intento por proyectarla hacia adelante, terminó trayendo desde Egipto una parte remota del pasado. Entre la historia documentada, el posible mito faraónico y la sombra de la masonería, las momias platenses siguen envueltas en un misterio que parece resistirse al paso del tiempo. Y quizás ahí esté su verdadero poder: no en una maldición, sino en la capacidad de mantener viva una pregunta que todavía intriga a visitantes, investigadores y curiosos.