Importar un auto por cuenta propia o comprarlo en una concesionaria: qué conviene más y qué hay que pagar en 2026

La función de la llave del auto que nadie conoce. Foto Unsplash.

Desde la flexibilización para la importación particular de vehículos implementada a comienzos de 2026, una duda recurrente se instaló entre los compradores: ¿resulta más conveniente traer un auto por cuenta propia o adquirirlo en una agencia oficial? La respuesta no es única y depende del modelo buscado, la paciencia del comprador y los costos asociados.

Para los vehículos con motor térmico (nafta o diésel), el panorama cambió gracias al Decreto 196/2025, que reemplazó las complejas licencias de configuración (LCM y LCA) por el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), un trámite similar a una VTV rigurosa que cuesta cerca de $100.000 en talleres habilitados.

Paso a paso: cómo se importa un auto de forma particular

A diferencia de la compra en una agencia oficial —donde el trámite corre por cuenta de la automotriz—, la importación individual requiere la intervención directa del comprador en varias etapas:

Compra y pago: adquisición directa de la unidad en el exterior mediante medios electrónicos y bancarizados en dólares. Contratación de un despachante: se contrata un especialista para gestionar la logística marítima, el transporte y la operativa portuaria. Pago de aranceles al arribo: liquidación de tasas e impuestos nacionales y locales en el puerto de ingreso. Trámite de seguridad y patentamiento: emisión del CSV e inscripción del vehículo para poder circular legalmente.

Calculadora de costos: el caso de un auto de US$ 40.000

Para entender la estructura de costos impositivos y logísticos, especialistas del sector naviero y aduanero detallan el presupuesto estimado para un auto con un valor en origen (FOB) de US$ 40.000 traído desde Japón:

Logística portuaria y despachante: cerca de US$ 3.000 (naviera, terminal y depósito).

Flete marítimo y seguro: Alrededor de US$ 5.000 . la suma con el FOB da un valor CIF de US$ 45.000 .

Tasa de Estadística: 3% sobre el valor CIF.

Arancel de importación: 35% sobre el valor CIF.

Impuestos adicionales: cobro del IVA (calculado sobre el CIF + Tasa + Arancel), un 10% adicional por percepciones de Ganancias, Ingresos Brutos y tasas locales.

Cierre del trámite: pago del CSV y el 2% correspondiente al patentamiento.

Concesionaria de autos

Pros y contras de importar un auto en forma particular

Ventajas

Acceso a modelos exclusivos: permite traer autos deportivos, versiones no comercializadas en el país o configuraciones a medida que no figuran en el catálogo de las marcas locales.

Elección exacta: certeza de conseguir el color, equipamiento y motorización deseada sin depender del stock del concesionario.

Desventajas

Pérdida de la garantía oficial: las marcas e importadores oficiales radicados en el país no se hacen cargo de las unidades no ingresadas por su red. Esto implica quedarse sin cobertura de fábrica ni participación en campañas de revisión ( recall ).

Sin financiación: exige el desembolso total del dinero, sin posibilidad de cuotas, créditos prendarios o planes de ahorro.

Riesgo cambiario y demoras: el tiempo de flete puede aumentar el costo final por variaciones en las divisas y demoras aduaneras.

Comprar un vehículo en un concesionario sigue siendo el método más aceitado y predecible del mercado. Bajo esta modalidad, el comprador solo se encarga de elegir la unidad, entregar la seña y esperar la entrega. Toda la ingeniería administrativa que abarca la homologación, el pago de impuestos como el arancel del 35%, el IVA, el flete y los trámites de aduana queda bajo la responsabilidad de la automotriz o el importador oficial.

El gran diferencial de esta opción radica en la tranquilidad financiera e institucional. Por un lado, las marcas ofrecen garantías oficiales que van de los 3 a los 10 años, además de contar con el respaldo técnico para llamados a revisión (recalls) y repuestos originales. Por otro lado, permite acceder a facilidades de pago como créditos prendarios, financiación bancaria o planes de ahorro. La principal contrapartida es la limitación de la oferta, ya que el catálogo se reduce estrictamente a los modelos y al stock que las terminales deciden comercializar en el país.

Optar por la importación individual encuentra su mayor atractivo en la posibilidad de acceder a un catálogo infinito. Es el terreno ideal para quienes buscan modelos exclusivos, súper deportivos o versiones con configuraciones de equipamiento específicas que las marcas locales no traen a la Argentina.

Empresa automotriz Volkswagen. Foto: REUTERS

Sin embargo, esta libertad exige asumir compromisos y riesgos que no existen en el canal tradicional. En primer lugar, requiere pagar el 100% del valor del vehículo y de los gastos de flete al contado y en dólares, quedando expuesto a la fluctuación cambiaria durante el viaje de la unidad. En segundo lugar, las demoras operativas en puerto o eventuales errores en la confección de formularios pueden estirar los plazos de entrega más allá de lo previsto.

Pero el obstáculo más relevante aparece en el servicio posventa. Representantes oficiales e importadores radicados en el país advierten que no brindan cobertura de garantía a vehículos ingresados por particulares. Esto significa que el propietario deberá resolver por su cuenta cualquier falla mecánica de origen, la consecución de repuestos y el mantenimiento general de la unidad.