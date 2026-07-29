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Paro docente: CTERA convocó una medida de fuerza para el lunes 3 de agosto en todo el país

El gremio anunció que la medida de fuerza se llevará a cabo por “permanente negativa” del Gobierno nacional de convocar a una mesa paritaria. En la Ciudad, Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires será en el reinicio tras las vacaciones de invierno.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP
Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP
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El gremio CTERA convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto en todo el país en reclamo de mejoras salariales.

La fecha coincide con la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

La medida de fuerza impactará en todas las escuelas públicas del país.

Aula vacía Foto: Foto generada con IA

La decisión responde a la “permanente negativa” del Gobierno de convocar a una mesa paritaria nacional, ante el reclamo por mejoras salariales de los docentes. “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, afirma el comunicado.

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Los reclamos de CTERA al Gobierno

El gremio anunció el paro docente bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, la cual alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario de todo el país.

CTERA, paritaria docente, reclamo de docentes, NA
CTERA, paritaria docente, reclamo de docentes, NA

El gremio encabezado por Sonia Alesso informó que la medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes” y detallaron los principales reclamos:

  • Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.
  • Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
  • La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
Paro docenteCTERAParo
Matias Greisert
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