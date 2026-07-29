Paro docente: CTERA convocó una medida de fuerza para el lunes 3 de agosto en todo el país

Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP

El gremio CTERA convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto en todo el país en reclamo de mejoras salariales.

La fecha coincide con la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

La medida de fuerza impactará en todas las escuelas públicas del país.

Aula vacía Foto: Foto generada con IA

La decisión responde a la “permanente negativa” del Gobierno de convocar a una mesa paritaria nacional, ante el reclamo por mejoras salariales de los docentes. “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, afirma el comunicado.

Los reclamos de CTERA al Gobierno

El gremio anunció el paro docente bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, la cual alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario de todo el país.

CTERA, paritaria docente, reclamo de docentes, NA

El gremio encabezado por Sonia Alesso informó que la medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes” y detallaron los principales reclamos: