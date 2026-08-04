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Quién es Candela Arizaga, la influencer de 23 años que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano

La modelo e influencer es reconocida por su trabajo en redes y también fue vinculada tiempo atrás con el músico L-Gante.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Candela Arizaga.
Candela Arizaga. Foto: Instagram.
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Facundo Moyano, el exfuncionario e hijo del sindicalista Hugo Moyano, fue demorado en la madrugada de este martes tras un confuso episodio que involucró a Candela Arizaga. La joven de 23 años fue asistida por efectivos luego de ser encontrada corriendo en la vía pública cerca de las 5 de la mañana.

Ahora, los investigadores esperan los resultados de los estudios médicos para determinar que sucedió y avanzar con la causa.

Así encontraron a Candela corriendo y semidesnuda en plena Av. Libertador.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga tiene 23 años, es oriunda de Rosario, Santa Fe, y trabaja como modelo e influencer de las redes sociales. También ganó popularidad por su relación sentimental con L-Gante y por haber sido vinculada con Enzo Fernández.

El vínculo entre Arizaga y Moyano habría comenzado a principios de este año y se conoció en febrero, cuando fueron fotografiados juntos. A pesar de esas imágenes, ninguno de los dos confirmó oficialmente el romance.

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Candela Arizaga. Foto: Instagram.

Antes de su relación con Facundo Moyano, la modelo había sido vinculada sentimentalmente con L-Gante a comienzos de 2024, durante el período en que el cantante estaba separado de Wanda Nara. Esa relación terminó en abril de ese año.

Además, su nombre también apareció relacionado con Enzo Fernández durante una etapa en la que el jugador se encontraba distanciado de Valentina Cervantes. Sin embargo, esos rumores nunca fueron confirmados.

Facundo Moyano
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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