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En un confuso episodio, demoraron a Facundo Moyano tras una discusión con una mujer en Belgrano

Sucedió en madrugada de este martes. Un llamado al 911 alertó sobre la situación.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Facundo Moyano fue detenido por la Policía de la Ciudad.
Facundo Moyano fue detenido por la Policía de la Ciudad.
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El exdiputado nacional y referente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue demorado este martes por la madrugada en el barrio de Belgrano.

El episodio que habría protagonizado fue cerca de las 5 de la mañana, cuando una joven habría salido corriendo desde el interior de un edificio de la zona. Dicen las primeras informaciones que el dirigente sindical la habría perseguido hasta la vía pública, donde habría sido captado por agentes de la Policía de la Ciudad.

Así encontraron a la mujer que salió corriendo del departamento de Facundo Moyano.

De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió pasadas las 05.00hs hasta la avenida Del Libertador al 5000 tras un llamado al 911.

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre.

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Facundo Moyano, exdiputado. Foto: NA.
En un confuso episodio, demoraron a Facundo Moyano tras una discusión con una mujer en Belgrano.

La joven fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, mientras que el dirigente político fue trasladado a la comisaría 13A en calidad de demorado.

Se realizó consulta con la UFLA NORTE y se aguardan las medidas que se deban adoptar.

Facundo MoyanoDetenido
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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