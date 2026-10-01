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VIDEO Estaba en trabajo de parto en una camioneta, policías la asistieron y el bebé nació antes de llegar al hospital

El episodio ocurrió durante la madrugada en el barrio 1.11.14, cuando un hombre se acercó a un puesto de control para pedir ayuda por su hermana. Los efectivos llegaron hasta el vehículo, asistieron el parto y luego trasladaron a la madre y al bebé al Hospital Piñero.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Ocurrió durante la madrugada y la madre y su bebé se encuentran en buen estado de salud.
Ocurrió durante la madrugada y la madre y su bebé se encuentran en buen estado de salud. Foto: Captura de pantalla
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Una madrugada que parecía como cualquier otra terminó con un nacimiento inesperado dentro de una camioneta en el barrio 1.11.14. Efectivos de la Policía de la Ciudad asistieron a una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto y ayudaron a que su bebé naciera antes de llegar al hospital.

Todo comenzó cuando personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V del Barrio 1-11-14 se encontraba en un puesto de control y recibió el pedido de auxilio de un hombre. El familiar explicó que su hermana estaba por dar a luz y que se encontraba dentro de un vehículo utilitario Citroën Berlingo.

Los agentes se dirigieron rápidamente hasta el lugar y encontraron a la mujer, de 22 años y nacionalidad boliviana, en avanzado trabajo de parto. Ante la situación, comenzaron a asistirla mientras esperaban poder trasladarla a un centro de salud.

Policía de la Ciudad asistió a un parto en la 1.11.14.
Policía de la Ciudad asistió a un parto en la 1.11.14 Video: Policía de la Ciudad

Sin embargo, el bebé no esperó a llegar al hospital. Con la ayuda de los efectivos, la mujer dio a luz dentro del vehículo y los policías organizaron el traslado inmediato de ambos.

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La madre y el recién nacido fueron llevados al Hospital Piñero mediante un cordón sanitario, para garantizar que pudieran llegar rápidamente y recibir atención médica.

Una vez en el centro de salud, los profesionales constataron que tanto la mujer como el bebé se encontraban en buen estado de salud, con evolución favorable.

El episodio convirtió una intervención policial de rutina en una situación completamente diferente: en medio de la madrugada y en uno de los barrios más transitados del sur de la Ciudad, los efectivos terminaron siendo protagonistas de un nacimiento que ocurrió antes de lo previsto y a pocos metros de su puesto de control.

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La historia de Christina Rapti-Tzelepi conmovió a Grecia. A los 54 años, la mujer dio a luz a una nena mediante una transferencia embrionaria realizada con un embrión que había permanecido congelado durante más de 22 años. El nacimiento ocurrió después de que la familia atravesara la trágica muerte de su hijo, quien había nacido tras un tratamiento de fertilización asistida.

El proceso fue acompañado por el ginecólogo Konstantinos Pantos, quien relató detalles del caso en sus redes sociales. Según explicó, Rapti-Tzelepi había sido madre por primera vez en 2004, también después de una transferencia embrionaria exitosa.

Christina Rapti-Tzelepi dio a luz una nena con un embrión que había congelado hace 22 años. Foto: X/@heraldodejuarez

Sin embargo, en octubre de 2025, la familia sufrió un duro golpe: su hijo murió a los 21 años en un accidente de tránsito. Tras esa pérdida, sus padres decidieron intentar nuevamente ser padres.

NacimientoViralVilla 1-11-14
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