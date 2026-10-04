Cierre de la peregrinación a Luján: el contundente mensaje del arzobispo García Cuerva contra la intolerancia y los discursos de odio

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante su discurso en el cierre de la peregrinación a Luján. Foto: YouTtube @SantuariodeLujan

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján llegó este domingo a su fin con la tradicional misa central en la Basílica y con un duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien advirtió sobre el clima de confrontación que atraviesa a la sociedad argentina y llamó a reconstruir los lazos de unidad y solidaridad.

Ante miles de fieles que completaron la histórica caminata hacia la ciudad bonaerense, el prelado puso el foco en las consecuencias de la violencia verbal y la intolerancia, al asegurar que “las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran”.

García Cuerva criticó los discursos de odio y pidió más unidad

Durante su homilía, García Cuerva sostuvo que la peregrinación representa un ejemplo de convivencia y encuentro en medio de un contexto marcado por las divisiones. “En la peregrinación no hay grietas ideológicas ni exclusiones, no hay lugar para los discursos de odio”, afirmó frente a los peregrinos que colmaron el santuario mariano más importante del país.

El arzobispo también reclamó gestos de reconciliación y cercanía entre los argentinos. “Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes, abrazos de perdón ante la descalificación y el insulto, abrazos solidarios ante tanta indiferencia”, expresó, en uno de los pasajes más resonantes de su mensaje.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto social de la confrontación permanente y dejó una de las frases más fuertes de la jornada: “Las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo”. Sus palabras fueron interpretadas como un llamado a bajar los niveles de agresividad en el debate público y a recuperar espacios de diálogo.

El cierre de la Peregrinación a Luján reunió a miles de fieles

García Cuerva insistió además en el valor de la unidad y el encuentro colectivo, al señalar que “cuando caminamos juntos, no les damos lugar a los discursos de odio”. La reflexión estuvo dirigida tanto a los fieles presentes como a la sociedad en general, en un contexto de creciente polarización política y social.

La tradicional Peregrinación Juvenil a Luján volvió a convocar a miles de personas de distintos puntos. Foto: EFE

La tradicional Peregrinación Juvenil a Luján, que este año celebró su edición número 52, volvió a convocar a personas de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires y del resto del país. Como ocurre cada año, los participantes recorrieron decenas de kilómetros para llegar hasta la Basílica y renovar su devoción a la Virgen de Luján.

Con el cierre de la celebración religiosa, las palabras del arzobispo quedaron como uno de los principales ejes de la jornada. En un mensaje atravesado por el llamado al diálogo, la solidaridad y el respeto, García Cuerva instó a dejar atrás las divisiones y construir una sociedad con más encuentro y menos enfrentamiento.

El intendente de Luján anticipó cómo será el operativo de seguridad para la misa del papa León XIV

Durante la peregrinación, el intendente de Luján, Leonardo Boto, aseguró que la visita del papa León XIV a la ciudad será “el mayor desafío logístico de la historia de Luján”. En diálogo con TN, contó que se reunió con el Pontífice hace dos semanas en el Vaticano y que le transmitió la expectativa de la ciudad por recibirlo: “Le dije que lo esperábamos, que seguramente una multitud va a estar esperando aquí en Luján”.

El papa León XIV saludando a sus fieles durante su visita a Francia. Foto: REUTERS

Según explicó Boto, el municipio trabaja junto con organismos nacionales y provinciales para organizar el operativo de la misa, prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 (hora argentina). “No solamente vamos a tener que preparar la ciudad para contener semejante cantidad de gente, sino preparar la logística para que esa gente pueda ingresar, concentrarse y luego desconcentrarse”, indicó.

Por último, el intendente adelantó que habrá una vigilia durante toda la noche del martes 10 de noviembre y que el papa llegaría a Luján a las 09:45, para luego subir al Papamóvil y avanzar por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano. Respecto al operativo de seguridad, el funcionario adelantó que se prevé la participación de unos 17.000 agentes.