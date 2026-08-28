UTHGRA Córdoba celebró el Día del Trabajador del Turismo, Hotelería y Gastronomía con una gran cena institucional

La filial de Córdoba llevó adelante este jueves por la noche la cena conmemorativa por el Día del Trabajador del sector. Foto: UTHGRA

La filial Córdoba de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) llevó adelante este jueves por la noche la cena conmemorativa por el Día del Trabajador del sector. El festejo tuvo lugar en las instalaciones del Club Atlético General Paz Juniors y convocó a cientos de trabajadores, dirigentes sindicales, empresarios del rubro e integrantes del Gobierno provincial y municipal.

Video: Canal 26.

La recepción institucional en el predio estuvo liderada por el secretario general de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot, quien estuvo acompañado por el secretario general del gremio a nivel nacional, Luis Barrionuevo, para dar la bienvenida a las delegaciones y autoridades asistentes.

La filial de Córdoba llevó adelante este jueves por la noche la cena conmemorativa por el Día del Trabajador del sector. Foto: UTHGRA

El encuentro de la Seccional Córdoba contó con un nutrido acompañamiento del arco político e institucional:

Poder Ejecutivo provincial: asistió la vicegobernadora Myrian Prunotto, acompañada por los ministros y secretarios Miguel Siciliano (Vinculación y Gestión Institucional), David Consalvi (Secretaría General de la Gobernación) y Gustavo Brandán (Secretario General de Gobierno).

Agencias y secretarías: estuvieron presentes Marcelo Rodio (Agencia Córdoba Cultura), Claudia Martínez (Secretaría de la Mujer) y Juan Cruz Amuchástegui (Agencia Córdoba Joven).

Intendentes y representantes locales: se sumaron los jefes municipales de Estación Juárez Celman, Matías Haro, y de Embalse, Mario Rivarola; el legislador Edgardo Russo; y el gerente de Mercados de la Municipalidad de Córdoba, Matías Pérez.

La filial de Córdoba llevó adelante este jueves por la noche la cena conmemorativa por el Día del Trabajador del sector. Foto: UTHGRA Córdoba

Durante la jornada organizada por la seccional cordobesa, las autoridades del gremio y los representantes gubernamentales repasaron la agenda de trabajo que vienen desarrollando en conjunto. Entre los puntos destacados del encuentro, figuraron los programas de capacitación profesional para el rubro hotelero y gastronómico, las acciones de formación ante la radicación de inversiones en la provincia y las políticas de apoyo a la actividad turística en el territorio cordobés.