Mi PAMI: cómo registrarse, validar el DNI y crear la clave de acceso paso a paso

¿Cómo crear la cuenta de Mi PAMI? Foto: PAMI

PAMI oficializó el instructivo para registrarse en Mi PAMI, la plataforma digital destinada a que sus afiliados puedan realizar distintas gestiones de manera online. El trámite requiere validar la identidad con los datos del DNI, ingresar el CUIL y utilizar el número de trámite del último documento.

Para acceder a Mi PAMI, los afiliados pueden descargar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de sus teléfonos celulares, tanto en dispositivos con sistema operativo Android como iOS. También es posible ingresar directamente desde la versión web de la plataforma.

El proceso de registro debe realizarse aunque la aplicación ya haya estado instalada previamente. Para completar el alta, es necesario proporcionar una serie de datos personales que permiten verificar la identidad del titular.

La app MI PAMI permite realizar muchos trámites de manera online. Foto: Unsplash.

Qué datos se necesitan para registrarse en Mi PAMI

Durante el proceso de alta, el sistema solicita ingresar el número de DNI, el género que figura en el documento, el CUIL y el número de trámite correspondiente al último DNI emitido.

El número de trámite es un código de 11 dígitos que comienza con cero. En los documentos de identidad más recientes puede encontrarse en la parte frontal, debajo del número de DNI. En las versiones anteriores, aparece ubicado en la zona inferior izquierda del reverso. Una vez cargada esta información, la plataforma realiza la correspondiente validación de identidad. Si los datos son correctos, el afiliado podrá avanzar con la creación de su clave personal.

El organismo recomienda utilizar una contraseña segura, que no incluya información personal fácilmente identificable, como fechas de nacimiento o números de documento. Además, la clave es personal y no debe compartirse con otras personas.

Como último paso, será necesario ingresar un número de teléfono celular. Allí se recibirá un mensaje de texto con un código de cuatro dígitos que permitirá validar el número y finalizar el registro en Mi PAMI.

Cómo recuperar la contraseña de Mi PAMI

Si el afiliado olvidó su clave personal, puede recuperarla desde la pantalla de inicio de sesión. Para hacerlo, debe seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” y seguir las instrucciones que aparecen en la plataforma.

El procedimiento requiere contar con el CUIL y acceso al teléfono celular registrado, ya que el sistema enviará un código de validación para confirmar la identidad. Después de completar este paso, será posible establecer una nueva contraseña.

Qué hacer si aparece un error al registrarse

Si el código de validación no llega por correo electrónico o mensaje de texto, se recomienda comprobar que los datos hayan sido ingresados correctamente y revisar la carpeta de correo no deseado o spam. También es posible solicitar nuevamente el código.

Mi PAMI y sus trámites virtuales. Foto: PAMI

En caso de que la plataforma indique que ya existe un usuario asociado al DNI al intentar registrarse por primera vez, primero hay que verificar que no haya errores de tipeo. Si el inconveniente continúa, se puede intentar recuperar la contraseña mediante la opción correspondiente.

Si ninguna de estas alternativas permite solucionar el problema, el afiliado deberá recurrir a los canales oficiales de atención de PAMI o iniciar el reclamo correspondiente a través del portal institucional.