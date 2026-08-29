Papa León XIV en Argentina: cómo será su nuevo Papamóvil y qué características tendría

El detalle del vehículo que usará el papa León XIV en Argentina. Foto: REUTERS

A poco más de dos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre los preparativos para su visita. Uno de los datos que despertó mayor interés es el vehículo que utilizará durante sus recorridos por el país: una Toyota Hilux especialmente adaptada para funcionar como Papamóvil.

La elección tiene además un significado particular para la industria automotriz nacional. La Hilux es uno de los vehículos de mayor producción en la Argentina, además de ubicarse entre los modelos más vendidos y con fuerte presencia en los mercados de exportación.

Cómo será el Papamóvil de León XIV

La camioneta deberá ser modificada para cumplir con las condiciones necesarias de seguridad, visibilidad, altura y comodidad que requiere el traslado del Sumo Pontífice durante sus recorridos públicos.

Por el momento, todavía no se conocieron las características definitivas del diseño. Tampoco fue confirmado oficialmente cuántas unidades serán acondicionadas para la visita papal. La posibilidad de contar con más de un vehículo permitiría disponer de alternativas para los diferentes destinos y ante eventuales inconvenientes logísticos.

Así sería el Papamóvil que usaría en su visita a la Argentina. Foto: X/@pilaradiario

Otra de las incógnitas es qué configuración tendrá la Hilux. Una alternativa sería utilizar una versión de cabina simple, que permitiría aprovechar una mayor superficie de la caja para instalar la estructura destinada al Papa.

La otra posibilidad es una cabina doble, que ofrecería más espacio para integrantes de su entorno y personal de seguridad, aunque reduciría el espacio disponible en la parte posterior.

También deberá definirse si León XIV viajará en una estructura completamente abierta o si contará con algún tipo de cerramiento y protección especial.

La agenda prevista para la visita del Papa

El Pontífice tendrá como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires y, de acuerdo con el esquema preliminar, desarrollará actividades en distintos puntos del país.

La agenda inicial contempla su permanencia en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, un viaje a Córdoba el martes 10 y una visita a Luján el miércoles 11.

Los desplazamientos públicos requerirán una importante planificación logística y de seguridad, especialmente en aquellos lugares donde se espera una gran concentración de fieles.

Una Toyota Hilux ya fue utilizada por otro Papa

La elección de la Hilux no tiene precedentes únicamente en la Argentina. En 2015, durante la visita del papa Francisco a Kenia, una camioneta de este modelo fue utilizada como base para construir uno de sus Papamóviles.

En aquella ocasión se eligió una Hilux de cabina simple, equipada con una estructura abierta y elementos de protección en la zona frontal. El diseño permitía que Francisco pudiera ser visto por los fieles durante sus desplazamientos.

Ese mismo año, durante la visita de Francisco a Manila, Filipinas, también se utilizó otro vehículo especialmente acondicionado, aunque con una configuración diferente para ampliar el espacio destinado al Pontífice y garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

Los Papamóviles de Juan Pablo II en Argentina

La visita de León XIV también permitirá recuperar la historia de los vehículos utilizados por otros pontífices durante sus viajes a la Argentina.

Juan Pablo II visitó el país en 1982 y 1987. Durante su primera visita utilizó una Ford F-350, mientras que en el segundo viaje se acondicionaron una Chevrolet C-10 y una Renault Traffic.

Esta última recibió modificaciones más profundas en su estructura posterior para crear un espacio protegido y vidriado desde el cual el Papa pudiera saludar durante sus recorridos.

Papa León XIV. Foto: EFE.

Una Hilux argentina para la visita de León XIV

La llegada de León XIV en noviembre sumará así un nuevo capítulo a la historia de los Papamóviles utilizados en la Argentina.

Aunque todavía faltan definir cuestiones centrales del diseño, la elección de una Toyota Hilux vinculada directamente con la producción automotriz nacional le agrega un elemento distintivo a los preparativos.

Mientras avanzan las tareas de organización, seguridad y logística para la visita, todas las miradas estarán también puestas en el vehículo que acompañará al Papa durante sus recorridos. El diseño final de la Hilux y la cantidad de unidades que serán acondicionadas serán dos de los detalles que todavía restan confirmar antes de la llegada del Sumo Pontífice.