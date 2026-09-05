¿Habrá feriado por la visita del papa León XIV a Luján? Qué se sabe y cómo será el histórico operativo

Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

La posible declaración de un feriado nacional para el miércoles 11 de noviembre comenzó a ganar fuerza ante la multitud que podría movilizarse hacia Luján. La decisión todavía depende del Gobierno nacional, mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV.

La llegada del pontífice podría convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años en la Argentina. Ante la magnitud de la convocatoria, autoridades municipales y bonaerenses consideran necesario declarar un feriado que facilite los traslados y reduzca las complicaciones en rutas y accesos.

Por el momento, el feriado nacional para el 11 de noviembre de 2026 no fue confirmado oficialmente. El intendente de Luján, Leonardo Boto, expresó su confianza en que el Poder Ejecutivo adopte la medida. La provincia de Buenos Aires también realizó una solicitud en ese sentido.

Por qué piden un feriado nacional para el 11 de noviembre

El principal argumento está relacionado con la cantidad de personas que podrían participar de la actividad. Las estimaciones iniciales contemplan la llegada de entre uno y dos millones de fieles para asistir a la misa que León XIV encabezaría frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

Una movilización de esas características podría generar serias complicaciones en autopistas, rutas y accesos durante un día laborable. Por esa razón, los organizadores analizan restricciones vehiculares desde la jornada anterior.

La declaración de un feriado permitiría reducir el tránsito habitual, facilitar el ingreso de los peregrinos y mantener disponibles los corredores de emergencia.

¿El feriado por la visita del Papa está confirmado?

No. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de un feriado nacional para el miércoles 11 de noviembre. Lo que sí existe es un pedido impulsado desde la provincia de Buenos Aires y una expectativa manifestada públicamente por el intendente de Luján.

Basílica de Luján Foto: Tripadvisor

Boto afirmó que las autoridades trabajan bajo la previsión de que se adoptará alguna medida para facilitar la llegada de visitantes de diferentes provincias. Sin embargo, la decisión final corresponde al Gobierno nacional.

También deberá definirse si una eventual jornada no laborable tendrá alcance nacional, provincial o solamente local. Esta diferencia es importante porque una solicitud política o una previsión logística no equivalen a un feriado confirmado.

Cómo será la misa de León XIV en Luján

La ceremonia central está prevista para el miércoles 11 de noviembre, en las inmediaciones de la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.

El escenario principal sería instalado cerca del santuario. Además, la planificación contempla la utilización de la avenida Belgrano y otros sectores próximos para recibir a la multitud.

La Basílica podría permanecer cerrada desde el día anterior por razones de seguridad. También se esperan restricciones para comercios, puestos y vehículos ubicados en los alrededores.

Numerosos peregrinos llegarían con anticipación para participar de una vigilia durante la noche previa, por lo que el operativo comenzaría varias horas antes de la ceremonia principal.

Preparan un operativo de seguridad histórico

Las primeras proyecciones indican que podrían participar alrededor de 10.000 agentes, aunque la cifra definitiva dependerá del recorrido papal y de la cantidad estimada de asistentes.

El dispositivo reuniría a fuerzas federales y provinciales, organismos municipales, Defensa Civil, personal sanitario y equipos de seguridad del Vaticano.

Además de los controles, la organización deberá disponer de ambulancias, puestos de hidratación, baños, centros de asistencia y corredores de evacuación. También será fundamental coordinar el movimiento de peatones para evitar bloqueos o situaciones de riesgo.

Los accesos a Luján representan uno de los mayores desafíos debido a la cantidad de vehículos que circulan diariamente por las rutas y autopistas de la región. Por eso, se estudian cierres graduales y modificaciones en el tránsito desde 24 horas antes.

Una visita histórica para la Argentina

La presencia de León XIV tendrá un fuerte valor simbólico. La última visita de un pontífice a Luján ocurrió en junio de 1982, cuando Juan Pablo II celebró una misa durante la Guerra de Malvinas.

Más de cuatro décadas después, la ciudad se prepara nuevamente para recibir al líder de la Iglesia católica. Se espera la llegada de fieles argentinos y visitantes de países vecinos, con una fuerte demanda de transporte, alojamiento y servicios.

Mientras continúan los preparativos, la principal incógnita sigue abierta: el 11 de noviembre todavía no es feriado nacional. La decisión deberá ser comunicada oficialmente por el Gobierno, por lo que se recomienda esperar el anuncio antes de organizar viajes o modificar actividades laborales.