Monumento de los Españoles: sobrevivió a un naufragio, se convirtió en emblema de Palermo y León XIV lo eligió para su misa multitudinaria

En realidad, es el Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas Foto: Instagram @buenosaires

En medio de los Bosques de Palermo, rodeado por algunas de las avenidas más transitadas de Buenos Aires, se levanta un gigante de mármol y bronce que millones de personas observaron alguna vez. Sin embargo, pocos conocen la sorprendente historia que se esconde detrás del Monumento de los Españoles, el lugar elegido para la misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina.

El pontífice visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, de acuerdo con el itinerario previsto. Su agenda incluirá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de encuentros pastorales y visitas de carácter social.

Uno de los momentos centrales será la celebración al aire libre en Palermo, donde se espera la presencia de una enorme cantidad de fieles.

El verdadero nombre del Monumento de los Españoles

Aunque todo el mundo lo conoce como Monumento de los Españoles, su denominación oficial es Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas.

La obra se encuentra en la intersección de las avenidas Del Libertador y General Sarmiento, en pleno barrio porteño de Palermo. Fue un regalo de la colectividad española residente en el país para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo de 1810.

Representan Los Andes, El Río de la Plata, La Pampa y El Chaco Foto: Instagram @buenosaires

Por ese motivo, no se trata exactamente de un monumento argentino dedicado a los españoles, sino de una obra donada por los “hijos de España residentes en la Argentina”.

La piedra fundamental fue colocada en 1910 durante el gobierno de José Figueroa Alcorta. La ceremonia contó con la presencia de la infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII. Todo parecía indicar que la construcción avanzaría rápidamente, pero el proyecto terminó convertido en una verdadera odisea.

La trágica historia detrás del monumento

El diseño original perteneció al escultor catalán Agustín Querol Subirats, quien murió en 1909 y apenas alcanzó a realizar los bocetos. La dirección fue asumida por su discípulo, Cipriano Folgueras, pero el nuevo encargado también falleció poco después, en 1911.

A estas muertes se sumaron otros inconvenientes. Una huelga en las canteras italianas de Carrara retrasó el envío del mármol, mientras que una fuerte tormenta dañó parte de la obra que ya se encontraba instalada en Buenos Aires.

Estas regiones están representadas por alegorías realizadas en bronce Foto: Instagram @buenosaires

Una de las figuras de mármol llegó a perder un brazo, que tuvo que ser restaurado y colocado nuevamente.

Sin embargo, el episodio más dramático ocurrió el 6 de marzo de 1916, cuando el transatlántico Príncipe de Asturias naufragó frente a las costas de Brasil. En la tragedia murieron más de 450 personas y también se perdió un cargamento de esculturas de mármol y bronce destinadas al monumento.

Las piezas debieron realizarse nuevamente en España y enviarse otra vez hacia Buenos Aires. Incluso después de cruzar el océano, parte de los materiales quedó detenida en la Aduana, lo que provocó nuevas demoras.

Una obra que tardó 17 años en inaugurarse

El monumento pensado para los festejos de 1910 necesitó 17 años para quedar terminado. Finalmente, fue inaugurado en 1927 y entregado simbólicamente al presidente Marcelo Torcuato de Alvear.

Con una altura cercana a los 25 metros, la obra combina mármol de Carrara y esculturas de bronce. En la parte superior se alza una gran figura que representa a la República Argentina.

Sobrevivió a un naufragio y es emblema de Palermo Foto: Instagram @buenosaires

En su base aparecen alegorías vinculadas con el trabajo y con cuatro grandes regiones del territorio nacional: Los Andes, el Río de la Plata, La Pampa y el Chaco. De allí surge una parte de su extenso nombre oficial.

Además, el monumento conserva una de las frases más reconocidas del Preámbulo de la Constitución Nacional: “Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Por qué León XIV dará allí su misa multitudinaria

La elección del Monumento de los Españoles para la misa de León XIV responde a la amplitud del espacio y a la posibilidad de recibir a una multitud sin las restricciones propias de un estadio cerrado.

Entre las alternativas analizadas aparecieron la avenida 9 de Julio y el estadio Monumental de River Plate. Sin embargo, el sector de Palermo terminó imponiéndose por su ubicación, su extensión y su capacidad para albergar una celebración a cielo abierto.

El mismo espacio también será utilizado para el encuentro del Papa con los jóvenes. De esta manera, podrán aprovecharse el escenario, las pantallas y el sistema de sonido, una decisión que la organización presentó como un mensaje de austeridad.

Los detalles definitivos sobre horarios, accesos, cortes de tránsito y requisitos para participar serán comunicados por los canales oficiales.

El Papa, una multitud y un escenario cargado de historia

Más de un siglo después de la colocación de su piedra fundamental, el Monumento de los Españoles volverá a ser escenario de un acontecimiento internacional.

Sus esculturas sobrevivieron a muertes inesperadas, huelgas, tempestades, demoras burocráticas y un naufragio. Ahora, esa obra que forma parte del paisaje cotidiano de Buenos Aires se prepara para una nueva imagen histórica: el papa León XIV frente a una multitud, en uno de los monumentos con el pasado más increíble de la Argentina.