Qué regalar por el Día del Maestro: 5 opciones para quedar bien sin gastar más de $35.000

Hay distintas alternativas para agasajar a los docentes en su día sin superar los $35.000. Foto: Freepik.

Con la llegada del Día del Maestro, muchas familias y alumnos comienzan a buscar un regalo para reconocer el trabajo de quienes están al frente de las aulas. Sin embargo, elegir un presente que sea lindo, útil y que además no implique un gasto elevado puede convertirse en todo un desafío.

Por eso, para quienes tienen un presupuesto de hasta $35.000, existen diferentes opciones disponibles en Mercado Libre que pueden funcionar como detalle para una maestra, un maestro o cualquier docente.

Las opciones para regalar a los docentes son variadas y se adaptan a distintos presupuestos. Foto: Pexels.

Desde objetos personalizados hasta accesorios que pueden utilizar durante la jornada laboral, estas son cinco ideas de regalos para el Día del Maestro que se encuentran dentro del presupuesto.

Qué regalar por el Día del Maestro: 5 opciones por menos de $35.000

1. Una agenda o planner para docentes

Una de las alternativas más prácticas es regalar un cuaderno, agenda o planner docente. Se trata de un elemento que puede utilizarse durante el resto del año para organizar horarios, clases, reuniones, tareas y distintas actividades escolares.

Ideas de regalos económicos para el Día del Maestro. Foto: Mercado Libre.

Entre las opciones disponibles en Mercado Libre se pueden encontrar cuadernos con mensajes y dibujos personalizados por menos de $20.000, por lo que se mantienen dentro del presupuesto establecido.

Además de ser un regalo útil, puede convertirse en una opción personalizada si se elige un diseño relacionado con la profesión o se agrega una dedicatoria.

2. Un vaso térmico personalizado

El vaso o jarro térmico es otro de los regalos que pueden funcionar para un docente. En este caso, la posibilidad de elegir un modelo personalizado permite darle un toque más especial al presente por solo $10.400.

Ideas de regalos económicos para el Día del Maestro. Foto: Mercado Libre.

Hay alternativas de mates personalizados por alrededor de $15.500, un precio que deja margen para acompañarlos con yerba, una bombilla o algún otro pequeño detalle. Es una opción especialmente atractiva para quienes buscan un regalo que pueda utilizarse tanto en la escuela como en la casa.

3. Una taza con una frase para docentes

Una taza temática también puede ser una alternativa económica para el Día del Maestro. En Mercado Libre se ofrecen modelos con frases vinculadas a la profesión y diseños pensados específicamente para regalar a docentes.

Ideas de regalos económicos para el Día del Maestro. Foto: Mercado Libre.

Algunas opciones rondan los $30.000, por lo que se encuentran bastante por debajo del límite. Para darle un toque más personal, también puede acompañarse con chocolates, golosinas o una pequeña tarjeta de agradecimiento.

4. Un set de tote bag, cuaderno, taza y botella

Para quienes prefieren un regalo práctico, un set completo de souvenirs puede ser una buena elección. Se trata de elementos que forman parte de la rutina diaria de muchos docentes y que puede utilizarse tanto para el aula como para el día a día.

Ideas de regalos económicos para el Día del Maestro. Foto: Mercado Libre.

Hay sets que combinan todos estos elementos, disponibles por aproximadamente $31.350, dependiendo del modelo y el vendedor.

Dentro de este presupuesto también pueden encontrarse distintas alternativas de artículos de librería que permiten armar un pequeño kit para el escritorio.

5. Bolsita con chocolates

Finalmente, quienes buscan una opción más completa pueden optar por una bolsita con chocolates de regalo. Esta opción comestible permite dar un presente más elaborado sin superar necesariamente el presupuesto.

Ideas de regalos económicos para el Día del Maestro. Foto: Mercado Libre.

Algunas propuestas para el Día del Maestro se encuentran alrededor de los $10.000, por lo que se mantienen por debajo del límite de $35.000.

En este caso, el principal atractivo es que el regalo ya viene presentado como un regalo, directo para entregar, algo que puede resultar conveniente para quienes tienen poco tiempo para preparar el obsequio.

Día del Maestro: qué día se celebra en Argentina

En Argentina, el Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció en esa fecha en 1888.

El Día del Maestro es una oportunidad para reconocer el trabajo y la dedicación de los docentes. Foto: Unsplash.

Sarmiento tuvo un papel central en el desarrollo de la educación pública argentina y es recordado por su impulso a la creación de escuelas y a la formación de docentes. Por este motivo, el 11 de septiembre quedó establecido como una jornada para reconocer la tarea de quienes trabajan en la educación.

A diferencia de otras fechas del calendario escolar, el Día del Maestro está especialmente dedicado a los docentes de todos los niveles, y suele celebrarse con actos, actividades escolares y pequeños presentes.

ACLARACIÓN: Los precios son orientativos y pueden variar según el vendedor, las promociones disponibles, el stock y los costos de envío de Mercado Libre.