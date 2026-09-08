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“Perdón por molestarte”: qué puede haber detrás de las personas que se disculpan por todo, según los especialistas

Disculparse constantemente puede responder a distintas razones. Qué dicen los psicólogos sobre el miedo al juicio y la búsqueda de tranquilidad.

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Cuando el “perdón” aparece automáticamente sin una falta concreta, puede resultar útil observar qué función cumple.
Cuando el “perdón” aparece automáticamente sin una falta concreta, puede resultar útil observar qué función cumple. Foto: Imagen generada con IA.
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“Perdón por molestarte”, “perdón por preguntar”, “perdón por tardar” o “perdón, ¿puedo decir algo?”. Para algunas personas, pedir perdón por todo aparece incluso cuando no hicieron nada malo. La psicología estudia mecanismos que pueden ayudar a comprender esta conducta en ciertos casos, aunque las disculpas frecuentes por sí solas no permiten determinar su causa ni efectuar un diagnóstico.

Qué puede significar pedir perdón todo el tiempo

Las disculpas normalmente ayudan a reparar una relación cuando alguien cometió una falta. La psicóloga Karina Schumann, investigadora de la Universidad de Pittsburgh, explicó a la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés) que una disculpa puede expresar preocupación por la otra persona, facilitar el perdón y contribuir a reparar el vínculo.

La psicología estudia mecanismos que pueden ayudar a comprender esta conducta en ciertos casos Foto: Unsplash.

Cuando el “perdón” aparece automáticamente sin una falta concreta, puede resultar útil observar qué función cumple. Entre los mecanismos estudiados por la psicología que pueden intervenir en determinados casos aparecen:

  • Preocupación por ser juzgado por los demás.
  • Intento de reducir la ansiedad o incomodidad social.
  • Necesidad reiterada de comprobar que otra persona no está molesta.
  • Sensación exagerada de responsabilidad, presente en determinados cuadros clínicos.

El miedo a ser juzgado por los demás

Uno de los fenómenos centrales estudiados en la ansiedad social es el miedo a la evaluación negativa, entendido como la preocupación ante la posibilidad de recibir un juicio desfavorable.

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Un experimento publicado en Journal of Anxiety Disorders en 2023, encabezado por Peter McEvoy, de Curtin University y el Centre for Clinical Interventions de Australia, encontró que las personas con mayores niveles de ansiedad social experimentaban más ansiedad y pensamiento negativo repetitivo ante situaciones de evaluación social.

La relación debe interpretarse con cautela: el estudio no investigó específicamente a personas que piden perdón constantemente. Por eso, permite explicar un posible mecanismo, pero no afirmar que las disculpas frecuentes sean consecuencia de la ansiedad social.

Cuando el “perdón” busca tranquilidad

Otro concepto relevante es la búsqueda excesiva de tranquilidad (excessive reassurance seeking). Jordan Karr, PhD, especialista en ansiedad y TOC, explicó en 2026 para la International OCD Foundation (IOCDF) que buscar confirmación ocasionalmente es habitual.

En el contexto del TOC, el especialista describe un circuito en el que la reafirmación puede aliviar momentáneamente la ansiedad, pero después reaparece la duda y vuelve la necesidad de obtener seguridad.

El mecanismo puede visualizarse así:

  1. “¿Estás enojado conmigo?”
  2. La persona recibe una respuesta tranquilizadora.
  3. La preocupación disminuye.
  4. La duda reaparece y vuelve a buscar confirmación.

La IOCDF no sostiene que pedir perdón reiteradamente sea un signo de TOC. Tampoco existe evidencia suficiente para concluir, solamente por esta conducta, que alguien tenga ansiedad, baja autoestima, haya sufrido un trauma o atravesado una relación abusiva.

Disculpas; perdón. Foto: Freepik.
Uno de los fenómenos centrales estudiados en la ansiedad social es el miedo a la evaluación negativa. Foto: Foto: Freepik.

Más que contar cuántas veces alguien dice “perdón”, resulta relevante observar el contexto y el impacto: si existe miedo intenso al juicio, angustia, necesidad constante de confirmación o interferencia en las relaciones y actividades cotidianas.

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