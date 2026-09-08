¿Aprobarías la evaluación PISA? Las preguntas oficiales para poner a prueba tus conocimientos

Las preguntas oficiales de la evaluación PISA.

La evaluación PISA es una de las mediciones educativas internacionales más conocidas, pero sus consignas no se parecen necesariamente a las de un examen escolar tradicional. En lugar de centrarse únicamente en fórmulas, fechas o definiciones, plantea situaciones cotidianas que exigen interpretar información, comparar datos y aplicar conocimientos.

Ahora es posible conocer cómo están construidas algunas de esas actividades. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España ofrece una colección de ítems oficiales liberados, es decir, ejercicios de ediciones anteriores que dejaron de ser confidenciales y fueron publicados con fines educativos.

La plataforma permite explorar consignas interactivas de ciencias, lectura, matemática, competencia financiera, pensamiento creativo, competencia global y resolución colaborativa de problemas. Si bien no contiene las preguntas reservadas para una próxima evaluación, posee ejemplos oficiales que muestran qué habilidades busca medir PISA.

Cómo responder online los ejercicios oficiales de PISA

Para probar los ítems originales hay que ingresar a la plataforma de ejercicios liberados del INEE y seguir estos pasos:

Elegir una competencia, como matemática, ciencias o lectura. Seleccionar una de las unidades disponibles. Leer la situación inicial y revisar los gráficos, textos o datos. Avanzar por las diferentes consignas interactivas. Responder sin limitarse a recordar contenidos escolares. Consultar, cuando la unidad lo permita, la solución y los criterios aplicados.

Las preguntas oficiales de la evaluación PISA. Foto: Freepik

Cuáles son las preguntas oficiales liberadas de PISA

En lectura se pueden encontrar unidades sobre Rapa Nui, las Islas Galápagos, la leche de vaca y un foro dedicado a las aves. Estas consignas evalúan la capacidad de reconocer argumentos, identificar fuentes confiables, diferenciar hechos de opiniones y relacionar información proveniente de varios textos.

La sección de competencia financiera incorpora actividades sobre la compra de una bicicleta y las ventas por internet. En pensamiento creativo, en tanto, aparecen propuestas vinculadas con una exposición de ciencias, un cómic espacial, la accesibilidad de una biblioteca, la protección de las abejas y el cuidado de un río.

También hay ejercicios de competencia global relacionados con el aumento del nivel del mar, la ropa ética, los refugiados olímpicos y las políticas lingüísticas. Para la resolución colaborativa de problemas, la plataforma conserva actividades interactivas en las que el participante debe tomar decisiones a partir de una situación cambiante.

Más que medir conocimientos memorizados, estos ejercicios exigen comprender el problema, seleccionar la información útil y justificar una respuesta. Esa es precisamente la lógica que vuelve a PISA diferente de muchas evaluaciones escolares tradicionales.

Qué es la prueba PISA y qué conocimientos evalúa

PISA busca observar cómo los estudiantes emplean lo aprendido al enfrentarse con problemas y escenarios de la vida real. Por eso, una consigna puede comenzar con la compra de un automóvil, un gráfico sobre bosques, una noticia científica o una discusión publicada en un foro.

Prueba PISA: Argentina quedó octava en América Latina

Según los resultados de las pruebas PISA 2025, Argentina se ubicó en el puesto 62° en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias, entre los 91 países y sistemas educativos que participaron de la evaluación.

En todas las disciplinas, además, el país quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. De ese total, 38 corresponden a países miembros de la OCDE y otros 53 son sistemas educativos asociados que no forman parte de la organización.