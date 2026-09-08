comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Aprobarías la evaluación PISA? Las preguntas oficiales para poner a prueba tus conocimientos

Una plataforma educativa permite resolver ejercicios oficiales liberados de distintas ediciones de PISA. Incluye desafíos de matemática, lectura, ciencias, finanzas y pensamiento creativo.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las preguntas oficiales de la evaluación PISA.
Las preguntas oficiales de la evaluación PISA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La evaluación PISA es una de las mediciones educativas internacionales más conocidas, pero sus consignas no se parecen necesariamente a las de un examen escolar tradicional. En lugar de centrarse únicamente en fórmulas, fechas o definiciones, plantea situaciones cotidianas que exigen interpretar información, comparar datos y aplicar conocimientos.

Ahora es posible conocer cómo están construidas algunas de esas actividades. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España ofrece una colección de ítems oficiales liberados, es decir, ejercicios de ediciones anteriores que dejaron de ser confidenciales y fueron publicados con fines educativos.

La plataforma permite explorar consignas interactivas de ciencias, lectura, matemática, competencia financiera, pensamiento creativo, competencia global y resolución colaborativa de problemas. Si bien no contiene las preguntas reservadas para una próxima evaluación, posee ejemplos oficiales que muestran qué habilidades busca medir PISA.

Cómo responder online los ejercicios oficiales de PISA

Para probar los ítems originales hay que ingresar a la plataforma de ejercicios liberados del INEE y seguir estos pasos:

Contenido Recomendado

Prueba PISA:Argentina quedó octava en América Latina y el 76% de los alumnos no alcanza el nivel mínimo en matemática

Prueba PISA: Argentina quedó octava en América Latina y el 76% de los alumnos no alcanza el nivel mínimo en matemática

Sarmiento, padre de la educación argentina, inmortalizó una frase célebre durante su destierro en 1840:“Las ideas no se matan”

Sarmiento, padre de la educación argentina, inmortalizó una frase célebre durante su destierro en 1840: “Las ideas no se matan”
  1. Elegir una competencia, como matemática, ciencias o lectura.
  2. Seleccionar una de las unidades disponibles.
  3. Leer la situación inicial y revisar los gráficos, textos o datos.
  4. Avanzar por las diferentes consignas interactivas.
  5. Responder sin limitarse a recordar contenidos escolares.
  6. Consultar, cuando la unidad lo permita, la solución y los criterios aplicados.
Escuela
Las preguntas oficiales de la evaluación PISA. Foto: Freepik

Cuáles son las preguntas oficiales liberadas de PISA

En lectura se pueden encontrar unidades sobre Rapa Nui, las Islas Galápagos, la leche de vaca y un foro dedicado a las aves. Estas consignas evalúan la capacidad de reconocer argumentos, identificar fuentes confiables, diferenciar hechos de opiniones y relacionar información proveniente de varios textos.

La sección de competencia financiera incorpora actividades sobre la compra de una bicicleta y las ventas por internet. En pensamiento creativo, en tanto, aparecen propuestas vinculadas con una exposición de ciencias, un cómic espacial, la accesibilidad de una biblioteca, la protección de las abejas y el cuidado de un río.

También hay ejercicios de competencia global relacionados con el aumento del nivel del mar, la ropa ética, los refugiados olímpicos y las políticas lingüísticas. Para la resolución colaborativa de problemas, la plataforma conserva actividades interactivas en las que el participante debe tomar decisiones a partir de una situación cambiante.

Más que medir conocimientos memorizados, estos ejercicios exigen comprender el problema, seleccionar la información útil y justificar una respuesta. Esa es precisamente la lógica que vuelve a PISA diferente de muchas evaluaciones escolares tradicionales.

Qué es la prueba PISA y qué conocimientos evalúa

PISA busca observar cómo los estudiantes emplean lo aprendido al enfrentarse con problemas y escenarios de la vida real. Por eso, una consigna puede comenzar con la compra de un automóvil, un gráfico sobre bosques, una noticia científica o una discusión publicada en un foro.

Prueba PISA: Argentina quedó octava en América Latina

Según los resultados de las pruebas PISA 2025, Argentina se ubicó en el puesto 62° en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias, entre los 91 países y sistemas educativos que participaron de la evaluación.

En todas las disciplinas, además, el país quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. De ese total, 38 corresponden a países miembros de la OCDE y otros 53 son sistemas educativos asociados que no forman parte de la organización.

EducaciónPISAPruebas
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. “Perdón por molestarte”:qué puede haber detrás de las personas que se disculpan por todo, según los especialistas

    “Perdón por molestarte”: qué puede haber detrás de las personas que se disculpan por todo, según los especialistas

  2. Prueba PISA:Argentina quedó octava en América Latina y el 76% de los alumnos no alcanza el nivel mínimo en matemática

    Prueba PISA: Argentina quedó octava en América Latina y el 76% de los alumnos no alcanza el nivel mínimo en matemática

  3. Descuentos en outlet de Adidas:cómo conseguir zapatillas a precio regalado

    Descuentos en outlet de Adidas: cómo conseguir zapatillas a precio regalado

  4. Hazaña heroica en Neuquén:quedaron atrapados en la nieve, caminó 15 kilómetros para pedir ayuda y logró salvar a su familia

    Hazaña heroica en Neuquén: quedaron atrapados en la nieve, caminó 15 kilómetros para pedir ayuda y logró salvar a su familia

  5. "Registros sanitarios inexistentes":la ANMAT exige que se retiren estos peligrosos productos

    "Registros sanitarios inexistentes": la ANMAT exige que se retiren estos peligrosos productos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caputo ratificó el rumbo económico y descartó medidas para aumentar el gasto público:“Soy extremadamente ortodoxo”

Caputo ratificó el rumbo económico y descartó medidas para aumentar el gasto público: “Soy extremadamente ortodoxo”

La nueva vida de Marcos Peña:se alejó de la política, publicó un libro autocrítico y hoy encabeza retiros de liderazgo en la Cordillera de los Andes

Reunión de la mesa política en Casa Rosada:el Gobierno acelera la ley de soberanía por Malvinas y prepara un viaje clave a Tierra del Fuego

El Gobierno reactivó los ATN con un reparto de $12.000 millones:las tres provincias beneficiadas

Economía

Se desplomó la actividad:la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Se desplomó la actividad: la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

Internacionales

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes en represalia por el ataque contra uno de sus buques

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes en represalia por el ataque contra uno de sus buques

La tragedia de Lucia Sisic:de qué murió la reina de belleza de 22 años

Misterio por la desaparición de un reconocido periodista:salió de su trabajo y nunca llegó a casa

Irán capturó un moderno submarino de EEUU en el estrecho de Ormuz:Washington afirmó que era un modelo “defectuoso”