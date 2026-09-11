Día del Maestro: por qué este 11 de septiembre no es feriado nacional y quiénes no tienen clases

Por qué el 11 de septiembre es feriado Foto: Casa Rosada

El Día del Maestro se conmemora este viernes 11 de septiembre de 2026 en la Argentina, en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido en 1888. Sin embargo, pese a la importancia histórica y educativa de la jornada, no se trata de un feriado nacional: la mayoría de los comercios, bancos, oficinas públicas y actividades privadas mantienen su funcionamiento habitual.

La confusión aparece todos los años porque, para buena parte de la comunidad educativa, la fecha se vive como un verdadero día de descanso. En las instituciones alcanzadas por los calendarios escolares no se dictan clases y los docentes cuentan con una jornada de homenaje, pero ese efecto sectorial no convierte al 11 de septiembre en un feriado aplicable a todos los trabajadores del país.

Por qué el Día del Maestro no es feriado nacional

La explicación es más sencilla de lo que parece: el 11 de septiembre no está incluido en la Ley 27.399, la norma que establece los feriados nacionales y los días no laborables en todo el territorio argentino. En consecuencia, la conmemoración no suspende de manera general las actividades comerciales, administrativas, bancarias ni laborales.

Domingo Sarmiento Foto: Archivo

La ley enumera los feriados inamovibles, como el 25 de Mayo, el 9 de Julio y el 20 de Junio, y los trasladables, entre ellos el 17 de Agosto, el 12 de Octubre y el 20 de Noviembre. El Día del Maestro no aparece dentro de ninguna de esas categorías, por lo que legalmente no tiene el mismo alcance que una fecha patria nacional.

En otras palabras, es una fecha conmemorativa incorporada al ámbito educativo, no un feriado general. Su aplicación concreta depende de los calendarios aprobados por las diferentes jurisdicciones educativas, por lo que conviene revisar la comunicación oficial de cada establecimiento, especialmente en institutos superiores, universidades y dependencias con personal no docente.

Quiénes no tienen clases el 11 de septiembre

El Día del Maestro suele implicar la suspensión de las clases en jardines de infantes, escuelas primarias y establecimientos secundarios alcanzados por el calendario educativo. Los docentes y estudiantes de esos niveles no concurren a las aulas, mientras que el resto de las actividades del país continúa con normalidad.

No obstante, existe un detalle importante: no debe darse por sentado que todos los trabajadores relacionados con una escuela están automáticamente exceptuados de trabajar. El personal administrativo, auxiliar o no docente puede quedar sujeto a normas jurisdiccionales o a disposiciones particulares de cada institución. Lo mismo ocurre con las universidades, que cuentan con autonomía y cronogramas propios.

Escuela, clases, colegio, aula. Foto: IA/Canal 26

Por esa razón, aunque popularmente se hable de “feriado escolar”, la expresión más precisa es asueto o jornada sin actividad educativa para los sectores comprendidos por cada calendario escolar. No es un beneficio laboral de alcance nacional ni habilita, por sí solo, a faltar a un trabajo ajeno al sistema educativo.

Por qué el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre

La fecha recuerda la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, a los 77 años. El expresidente, escritor, periodista y educador quedó asociado a la expansión de la enseñanza pública argentina y pasó a ser conocido como el “padre del aula”.

Pero la elección del día no nació originalmente de una decisión exclusivamente argentina. En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá, representantes del continente propusieron usar el aniversario de la muerte de Sarmiento para reconocer el trabajo de los maestros.

La resolución destacaba la entrega de quienes guiaban los primeros pasos de las nuevas generaciones y orientaban el futuro cultural de los pueblos. Dos años después, el 19 de septiembre de 1945, el gobierno de Edelmiro Farrell incorporó oficialmente la conmemoración en la Argentina mediante el Decreto 21.215.

Sarmiento fue maestro desde los 15 años

Uno de los datos más llamativos de su biografía es que Domingo Faustino Sarmiento comenzó a enseñar cuando todavía era adolescente. Nacido el 15 de febrero de 1811 en San Juan, fundó a los 15 años una escuela en San Francisco del Monte de Oro, en la provincia de San Luis, donde llegó a desempeñarse como maestro y alumno al mismo tiempo.

Su formación no siguió el camino tradicional de los grandes dirigentes de su época. Tras cursar sus primeros estudios en la Escuela de la Patria, continuó aprendiendo de manera autodidacta y con el acompañamiento de su tío, el presbítero José de Oro. Esa experiencia personal fortaleció su convicción de que el acceso al conocimiento no debía depender del origen económico de una familia.

Su proyecto educativo fue amplio para los parámetros del siglo XIX: defendió una enseñanza pública, gratuita, común y accesible tanto para niñas como para niños. En su obra De la educación popular, publicada en 1849, desarrolló la idea de que el Estado debía garantizar la formación de las nuevas generaciones para sostener la vida republicana.

Las escuelas, los libros y las maestras que cambiaron el país

Durante su presidencia, entre 1868 y 1874, Sarmiento convirtió a la educación en una prioridad de gobierno. En ese período se impulsó la apertura de cientos de establecimientos, se fortaleció la formación docente y la matrícula escolar pasó de alrededor de 30.000 estudiantes a más de 100.000.

También promovió las escuelas normales, pensadas para profesionalizar a quienes se dedicarían a enseñar. La experiencia más emblemática fue la Escuela Normal de Paraná, mientras que la llegada de docentes formadas en el exterior introdujo métodos pedagógicos renovadores y ayudó a consolidar una red educativa todavía incipiente.

Sin embargo, existe una equivocación histórica frecuente: Sarmiento no sancionó la Ley 1.420. Esa norma, que estableció la educación primaria común, gratuita y obligatoria, fue aprobada en 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, diez años después de que Sarmiento dejara el Poder Ejecutivo. Su influencia fue decisiva, pero la ley no perteneció a su gobierno.

Una figura central, aunque también discutida

La construcción del sistema educativo argentino explica por qué Sarmiento ocupa un lugar central en la historia nacional, pero su figura no está exenta de controversias. Sus escritos, su visión europeizante y su oposición a determinados sectores sociales fueron revisados y cuestionados por diferentes corrientes historiográficas.

Esa mirada más amplia permite comprender el Día del Maestro sin reducirlo únicamente a la celebración de un prócer. La fecha también funciona como reconocimiento a quienes enseñan todos los días en escuelas urbanas, rurales, técnicas, especiales e interculturales, muchas veces en contextos sociales complejos y con realidades muy diferentes entre sí.