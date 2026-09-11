Tres fiestas imperdibles bonaerenses: salame artesanal, 5.500 kilos de asado y carruajes que reviven la historia

Tres fiestas imperdibles en la Provincia Foto: Municipio Mercedes

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre de 2026, las rutas de la provincia de Buenos Aires conducirán hacia tres propuestas capaces de despertar todos los sentidos: la Fiesta Nacional del Salame Quintero, la Fiesta del Asado Criollo y el Encuentro del Caballo y el Carruaje.

El aroma de los chacinados artesanales en Mercedes, los costillares cocinándose lentamente en Moquehuá y el sonido de los carruajes antiguos en Chascomús conformarán una agenda perfecta para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de la Ciudad.

Fiesta del Salame Quintero: tradición y sabor en Mercedes

La 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero se realizará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia, ubicado en avenida 29 y calle 70, en Mercedes.

Durante tres jornadas habrá productores de salame, patio gastronómico, cerveza artesanal, foodtrucks, artesanos y actividades para niños. La programación musical tendrá a Antonio Ríos el viernes, Los Palmeras el sábado y Los Fronterizos durante el cierre del domingo. Además, el último día se elegirá al mejor salame quintero de la edición.

Fiesta del Salame Quintero Foto: Turismo Meredes

La historia de este producto comenzó con los inmigrantes italianos que se instalaron en las quintas de los alrededores de la ciudad. Allí elaboraban embutidos con recetas familiares y métodos de secado artesanal. Por ese origen rural nació el nombre “salame quintero”, convertido con el tiempo en uno de los grandes símbolos gastronómicos de Mercedes. La fiesta fue creada en 1975 para reconocer el trabajo de esas familias productoras.

El viernes la entrada será gratuita. El sábado costará $10.000 y el domingo, $8.000. Los jubilados abonarán $5.000, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad podrán ingresar sin cargo.

Cómo llegar: desde CABA, el recorrido en auto es de unos 100 kilómetros por Acceso Oeste y Ruta Nacional 5. En transporte público se puede viajar por la línea Sarmiento desde Once hasta Moreno y combinar con el servicio Moreno-Mercedes. Se recomienda consultar previamente los horarios, ya que el segundo tramo posee menos frecuencias.

Fiesta del Asado Criollo: 5.500 kilos de carne en Moquehuá

La pequeña localidad de Moquehuá, perteneciente al partido de Chivilcoy, celebrará la quinta edición de la Fiesta del Asado Criollo durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con entrada libre y gratuita. El viernes habrá una peña folclórica como antesala.

El dato que sorprende es su convocatoria. Aunque el pueblo cuenta con alrededor de 2.000 habitantes, la organización espera recibir a más de 30.000 visitantes. Para la jornada central se prepararán cerca de 5.500 kilos de carne, entre costillares, vacío, tapa de asado, choripanes y sándwiches. También habrá alternativas vegetarianas y sin TACC.

El domingo, desde las 8, alrededor de 30 participantes competirán en el Concurso de Asadores. Cada uno deberá cocinar un costillar durante aproximadamente cuatro horas utilizando su propia cruz. La propuesta se completará con alrededor de 150 puestos de gastronomía y artesanías.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

A las 10 comenzará el desfile criollo, con agrupaciones tradicionalistas, caballos, motos y automóviles clásicos. La premiación será a las 15 y luego continuarán los espectáculos musicales. Además, se habilitarán espacios gratuitos para acampar en la cancha de fútbol y el polideportivo.

La fiesta nació en 2022 por iniciativa del Club Renovación y el Club Social, con el objetivo de generar movimiento turístico y comercial. En apenas cinco ediciones se convirtió en una de las celebraciones gastronómicas de mayor crecimiento del interior bonaerense.

Cómo llegar: desde CABA, se debe tomar Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy y luego seguir por la Ruta Provincial 30 hacia Moquehuá. El destino se encuentra aproximadamente a dos horas de viaje. Quienes utilicen transporte público pueden llegar primero a Chivilcoy en micro y completar el último tramo con un servicio local, remis o taxi.

Chascomús revive la época de los carruajes

Los días 12 y 13 de septiembre, Chascomús celebrará el 12º Encuentro del Caballo y el Carruaje, una fiesta que reúne a jinetes, coleccionistas y agrupaciones tradicionalistas de distintos puntos del país.

La programación incluirá desfiles, exhibiciones, concursos, caballos y carruajes pertenecientes a diferentes épocas. Estos antiguos vehículos, que durante décadas fueron esenciales para el transporte rural y urbano, volverán a recorrer las calles guiados por conductores con vestimenta tradicional.

La iniciativa cuenta con más de dos décadas de trayectoria y nació por el entusiasmo de coleccionistas interesados en recuperar carruajes que habían quedado en desuso. El encuentro busca convertir ese patrimonio en una experiencia viva y transmitir las costumbres camperas a las nuevas generaciones.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

La visita puede completarse con una caminata por la Laguna de Chascomús, un paseo por la costanera o un recorrido por el casco histórico.

Cómo llegar: desde CABA, hay que tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuar por la Autovía 2 hasta el acceso a Chascomús. El recorrido es de aproximadamente 125 kilómetros. También se puede viajar en tren desde Plaza Constitución o en ómnibus desde diferentes terminales porteñas.