11 de septiembre, Día del Maestro: la revolución educativa de Sarmiento, la tragedia que marcó su vida y el legado que cambió la Argentina

Domingo Sarmiento Foto: Argentina.gob.ar

Cada 11 de septiembre, la Argentina celebra el Día del Maestro en homenaje a quienes enseñan, acompañan y transforman vidas. La fecha recuerda la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más importantes y controvertidas de la historia nacional.

Conocido como el “padre del aula”, Sarmiento fue maestro, escritor, periodista, gobernador, diplomático y presidente. Sin embargo, detrás del prócer retratado en los manuales escolares también existió un hombre marcado por las dificultades económicas, el exilio y una dolorosa tragedia familiar.

Por qué el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre

La fecha conmemora la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Tenía 77 años y se había trasladado allí para protegerse del invierno de Buenos Aires, que perjudicaba su delicado estado de salud.

En 1943, una conferencia de educadores latinoamericanos realizada en Panamá propuso recordar esa jornada como una fecha de homenaje a los maestros. Desde entonces, cada 11 de septiembre se reconoce la tarea de quienes hacen de la enseñanza una verdadera vocación.

De una casa humilde a la Presidencia

Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. Fue hijo de José Clemente Quiroga Sarmiento, arriero, peón ocasional y soldado de la Independencia, y de Paula Albarracín, una mujer trabajadora que sostuvo el hogar con su propio esfuerzo.

Funciona como el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmient Foto: Argentina.gob.ar

Creció en una familia de recursos limitados, aunque rodeado por un gran respeto hacia la lectura. Aprendió a leer cuando era muy pequeño y asistió a la Escuela de la Patria de San Juan.

No pudo ingresar al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires y gran parte de su educación fue autodidacta. También recibió la guía de su tío, el presbítero José de Oro, con quien se trasladó a San Luis.

La primera escuela que fundó cuando era adolescente

Con alrededor de 15 años, Sarmiento fundó una pequeña escuela en San Francisco del Monte, actual provincia de San Luis. Era tan joven que algunos de sus alumnos tenían más edad que él. Aquella experiencia anticipó la idea que defendería durante toda su vida: la educación debía llegar a todos los sectores sociales.

Su participación en los conflictos políticos del siglo XIX lo obligó a exiliarse en Chile. Allí trabajó como maestro, periodista y minero. También dirigió instituciones educativas y desarrolló el Método de lectura gradual, pensado para facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura.

Domingo Sarmiento, El Zonda, periodismo

De regreso en San Juan, fundó el periódico El Zonda e impulsó un colegio para mujeres, una iniciativa destacada en una época en la que el acceso femenino a las aulas era limitado.

El viaje que transformó su visión educativa

En 1845, el gobierno chileno lo envió a Europa y Estados Unidos para estudiar diferentes sistemas de enseñanza. Durante ese recorrido conoció escuelas, modelos de alfabetización y programas de formación docente que luego intentaría adaptar a la realidad sudamericana.

Sarmiento estaba convencido de que un país no podía desarrollarse plenamente si su población no tenía acceso al conocimiento. Esa idea quedó reflejada en De la educación popular, publicada en 1849.

Las escuelas y bibliotecas que impulsó como presidente

Después de ocupar diferentes cargos públicos, Sarmiento fue elegido presidente de la Argentina y gobernó entre 1868 y 1874.

Durante su administración se crearon y fortalecieron escuelas primarias, colegios nacionales, bibliotecas populares y escuelas normales. También promovió el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Academia Nacional de Ciencias.

Cuatro de las maestras que trajo de Estados Unidos Foto: Archivo

Uno de los datos más impactantes de su gestión fue el crecimiento de la matrícula primaria: la cantidad de alumnos habría pasado de aproximadamente 30.000 a 100.000 durante su mandato. Además, impulsó la llegada de maestras estadounidenses para colaborar con la profesionalización de la enseñanza.

Su proyecto contó con figuras fundamentales, como Juana Manso, quien defendió la educación popular, la formación de docentes y el acceso de las mujeres al conocimiento.

La tragedia familiar que marcó su vida

La vida pública de Sarmiento estuvo atravesada por un profundo dolor personal. En Chile se casó con Benita Martínez Pastoriza y adoptó a su hijo, Domingo Fidel Sarmiento, conocido como Dominguito.

El joven se incorporó al Ejército durante la Guerra de la Triple Alianza y murió en septiembre de 1866, con apenas 21 años, durante la batalla de Curupaytí.

Dominguito Sarmiento

La noticia devastó a Sarmiento. Tiempo después reconstruyó la vida de su hijo en un libro marcado por los recuerdos, el dolor y la necesidad de mantener viva su memoria. Esta pérdida mostró el costado más vulnerable de un hombre habitualmente recordado por su carácter enérgico y sus grandes enfrentamientos políticos.

Los libros más importantes de Sarmiento

Además de educador y presidente, Sarmiento fue uno de los escritores argentinos más influyentes del siglo XIX.

Su obra más conocida es Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas, publicada inicialmente en 1845. El libro combina biografía, análisis político y una interpretación de los conflictos que atravesaban al país.

Domingo Sarmiento Foto: Archivo

También escribió Recuerdos de provincia, Viajes, De la educación popular y Método de lectura gradual. Sus textos permiten conocer su pensamiento, sus proyectos de modernización y las contradicciones que todavía generan discusiones entre historiadores.

Un legado enorme y todavía debatido

Sarmiento no fue una figura libre de controversias. Algunas de sus opiniones sobre los pueblos originarios, los gauchos y los sectores populares son profundamente cuestionadas en la actualidad. Por eso, su historia debe analizarse sin idealizaciones y dentro del complejo contexto político del siglo XIX.

Aun así, su trabajo por la alfabetización, la formación docente, las bibliotecas populares, la educación de las mujeres y la divulgación científica dejó una marca decisiva en la Argentina.

Cada 11 de septiembre no se recuerda únicamente al prócer que murió en Paraguay. También se homenajea a quienes abren las puertas de un aula, explican una vez más y acompañan a sus estudiantes incluso en los momentos más difíciles.