Cambió para siempre el mapa de dos barrios porteños: las calles que modificaron su sentido y el proyecto que revive una historia centenaria

La escena se repitió durante las primeras horas del martes 15 de septiembre Foto: @CiudadDeBondis

Bocinazos, conductores frenando antes de doblar, aplicaciones de navegación desactualizadas y vecinos intentando comprender las nuevas señales. Esa fue la postal que dejó el cambio de circulación en Almagro y Caballito, donde las obras del futuro TramBus T1 ya comenzaron a modificar la rutina cotidiana de Buenos Aires.

La primera etapa del reordenamiento vial alcanzó cinco tramos. Uno de los cambios más importantes ocurrió sobre avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia, que pasó a tener sentido único hacia Rivadavia. En ese sector, además, quedó prohibido estacionar durante las 24 horas sobre ambas manos.

Cuáles son las calles que cambiaron de sentido

El nuevo esquema no afecta solamente a una avenida. José Mármol, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, pasó a tener sentido único de norte a sur, mientras que Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol, comenzó a funcionar con doble sentido de circulación.

Cambió para siempre el mapa de dos barrios porteños Foto: Prensa CBA

También se implementaron estas modificaciones:

Quito, entre avenida La Plata y Muñiz: sentido único hacia Muñiz.

Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia: sentido único hacia Rivadavia.

Avenida La Plata, entre Chaco/Quito y Rivadavia: sentido único hacia Rivadavia.

Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol: doble sentido.

José Mármol, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen: sentido único hacia el sur.

En Quito se permite estacionar sobre el lado par, mientras que en el lado impar está prohibido detenerse debido a la presencia de la ciclovía protegida.

La línea 2 también modificó su recorrido

Los cambios impactaron sobre una de las líneas históricas que circulan por la zona. La línea 2 modificó parcialmente su recorrido en dirección a Lomas del Mirador.

En lugar de continuar desde Quito por avenida La Plata y avenida Rivadavia, las unidades ahora avanzan por Quito, Quintino Bocayuva y Rivadavia, donde recuperan su trayecto habitual. La modificación también provocó el traslado y la eliminación de algunas paradas.

Por ese motivo, se recomienda que los pasajeros revisen la señalización y consulten las aplicaciones de movilidad antes de salir, especialmente durante las primeras semanas de adaptación.

Cómo será el TramBus que conectará Pompeya con Aeroparque

El TramBus T1 será un sistema de transporte de superficie operado con unidades eléctricas. Su recorrido conectará el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, con Aeroparque, a través de una traza de aproximadamente 20 kilómetros.

El proyecto contará con 71 paradores, ubicados aproximadamente cada 500 metros, y tendrá una frecuencia estimada de cuatro minutos durante las horas pico. Según las proyecciones oficiales, transportará alrededor de 50.000 pasajeros por día.

Llega el nuevo Trambus Foto: Ciudad de Buenos Aires

Además, permitirá realizar combinaciones con las líneas A, B, D, E y H del subte, junto con distintas estaciones ferroviarias. Su objetivo es mejorar la conexión entre el sur y el norte de la Ciudad mediante carriles exclusivos o preferenciales y prioridad semafórica.

La historia del transporte vuelve a pasar por Caballito

La llegada del TramBus tiene una conexión inesperada con el pasado. Caballito fue uno de los principales escenarios de la evolución del transporte porteño.

El ferrocarril atravesó la zona desde 1857 y aceleró la transformación de un paisaje compuesto por quintas y casas de descanso. En 1871, un tranvía interurbano comenzó a unir Buenos Aires con Flores y pasaba por Caballito. Luego, en 1897, una de las primeras líneas completas de tranvías eléctricos también cruzó el barrio.

Las cinco calles que cambiaron de sentido en Almagro y Caballito Foto: Prensa CBA

El progreso continuó en 1914, cuando el subterráneo llegó a Caballito. En 1928, uno de los primeros servicios de colectivos tuvo allí una de sus cabeceras. Trenes, tranvías, subtes y colectivos ayudaron a construir la identidad moderna del barrio.

Los tranvías formaron parte del paisaje porteño durante aproximadamente un siglo, hasta su desaparición en 1963. En la década de 1980, esta tradición regresó como paseo histórico gracias a la Asociación Amigos del Tranvía, que restauró unidades y comenzó a organizar recorridos gratuitos por Caballito.

Avenida La Plata, una frontera cargada de historia

Avenida La Plata funciona como límite entre Caballito y Almagro y, más al sur, también divide sectores de Boedo y Parque Chacabuco. Su recorrido comienza en avenida Rivadavia y finaliza cerca de avenida Sáenz, en Nueva Pompeya.

Las calles que modificaron su sentido y el proyecto que revive una historia centenaria Foto: Prensa CBA

En sus alrededores se encuentran estaciones de las líneas A y E del subte. Además, sobre su altura 1700 estuvo el recordado Gasómetro de San Lorenzo, uno de los estadios más emblemáticos de Buenos Aires, demolido en 1982.

Por eso, su transformación actual no representa únicamente un cambio vial. La avenida vuelve a quedar en el centro de una modificación profunda del modo en que los porteños se desplazan.

Un cambio que recién comienza

El TramBus todavía no transporta pasajeros, pero sus obras ya modificaron recorridos, estacionamientos y costumbres barriales. Para algunos vecinos, la promesa de un sistema moderno y sustentable justifica las molestias. Para otros, los desvíos representan una dificultad inmediata.

Mientras avanzan los paradores y los carriles exclusivos, Almagro y Caballito vuelven a protagonizar una discusión histórica: cómo modernizar el transporte sin alterar por completo la vida cotidiana de los barrios.