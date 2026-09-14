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ANMAT prohibió la venta y el uso de un conocido desinfectante: qué detectaron en los envases

La decisión fue comunicada oficialmente y alcanza a un producto de uso cotidiano. Se lo retiró del mercado tras detectarse irregularidades en su rotulado y en la información sobre su elaboración.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La medida de ANMAT fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial.
La medida de ANMAT fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial. Foto: Pontificia Universidad Católica de Chile.
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un desinfectante de superficies de la marca Clean On.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 5730/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que se detectaran irregularidades en el producto. Entre ellas, se encontraron unidades sin información sobre el lote, la fecha de elaboración, el vencimiento ni la dosis de uso, además de inconvenientes en su rotulado.

Desinfectante contra el coronavirus
El organismo sanitario dispuso una prohibición que alcanza a todo el territorio nacional.

Qué detectó ANMAT en el desinfectante

De acuerdo con la disposición, el organismo sanitario ordenó retirar de circulación determinados productos domisanitarios que presentaban información incompleta en sus envases.

En particular, la resolución establece: “Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.

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La investigación también determinó que el producto habría sido fabricado y comercializado de manera irregular. Según consta en el informe, “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

La resolución establece restricciones sobre el uso, la comercialización y la distribución del producto. Foto: Freepik

Por qué se prohibió la venta del producto

La ANMAT explicó que la medida tiene carácter preventivo y busca evitar que el producto pueda representar un riesgo para quienes lo utilicen.

El organismo señaló que se trata de productos domisanitarios que no se encuentran inscriptos ante la ANMAT, por lo que no se conocen con certeza las condiciones en las que fueron fabricados ni su formulación.

En ese sentido, la disposición sostiene: “A fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias.

La decisión implica que el producto alcanzado por la disposición no puede ser utilizado, comercializado ni distribuido en ningún punto del país.

ANMAT informó los motivos que llevaron a tomar la medida preventiva. Foto: NA

La medida fue comunicada a las autoridades sanitarias

Como parte de la resolución, ANMAT dispuso comunicar la prohibición a distintas autoridades sanitarias y organismos nacionales vinculados con el control de productos y la defensa de los consumidores.

De esta manera, la autoridad sanitaria busca evitar la circulación del desinfectante Clean On señalado en la disposición, ante la imposibilidad de garantizar sus condiciones de elaboración, calidad, seguridad y eficacia.

ANMATProductos ProhibidosLimpieza
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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