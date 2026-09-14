Una línea de colectivos cambiaría su recorrido en CABA: de cuál se trata y cómo sería su nuevo trayecto

Una histórica línea de colectivos cambiaría su recorrido en CABA. Foto: NA

La Secretaría de Transporte de la Nación puso en marcha el proceso para modificar parte de los recorridos de la línea 29 de colectivos, una de las líneas históricas que conecta el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue formalizada mediante la publicación de un aviso en el Boletín Oficial y constituye el primer trámite impulsado bajo los nuevos mecanismos establecidos por la resolución 55/2026.

La normativa, vigente desde agosto, busca agilizar la aprobación de cambios en recorridos de líneas nacionales, un procedimiento que hasta ahora se caracterizaba por una fuerte carga burocrática. En esta instancia, cualquier persona física o jurídica podrá presentar observaciones y sugerencias no vinculantes durante un plazo de cinco días hábiles administrativos.

Qué recorrido de la línea 29 seguirá igual y cuáles cambiarán

La propuesta oficial mantiene sin modificaciones el ramal A, considerado el servicio troncal de la línea, que une La Boca con Olivos. Sin embargo, los cambios alcanzarán a los otros dos recorridos actualmente operativos.

La propuesta oficial mantiene sin modificaciones el ramal A, considerado el servicio troncal de la línea. Foto: Wikipedia

Desde Transporte sostienen que las modificaciones apuntan a adaptar la oferta de transporte a las necesidades actuales de movilidad y a mejorar la cobertura en sectores con menor acceso al servicio público.

Golpe para San Telmo: el ramal B dejará de pasar por sus calles internas

Uno de los cambios más relevantes afectará al ramal B, que hoy conecta La Boca con Parque Sarmiento. Según la propuesta, ese servicio pasará a tener cabecera en Plaza Italia, eliminando el tramo comprendido entre La Boca y Palermo.

La medida supone además el abandono definitivo de las calles internas de San Telmo, un recorrido que en los últimos años había quedado prácticamente reservado para este ramal, ya que otras líneas fueron derivadas hacia el corredor del Metrobús del Bajo.

Uno de los cambios más relevantes afectará al ramal B, que hoy conecta La Boca con Parque Sarmiento. Foto: NA (Daniel Vides)

De concretarse la modificación, vecinos y usuarios habituales del barrio perderán una de las pocas alternativas de transporte que todavía circulaban por el interior de la histórica zona.

Más colectivos para el norte porteño: la línea 29 llegará al nuevo Tiro Federal

Mientras el ramal B sufrirá un recorte, el ramal C tendrá una ampliación de su recorrido. La propuesta contempla extender el servicio que actualmente une La Boca con Estación Rivadavia hasta el nuevo predio del Tiro Federal.

Se trata de un sector del norte de la Ciudad que experimentó un importante crecimiento urbano durante los últimos años, pero que aún presenta una cobertura limitada de transporte público. Hasta ahora, solamente un ramal de la línea 42 llegaba a esa zona tras una extensión aprobada recientemente.

La idea es extender el servicio que une La Boca con Estación Rivadavia hasta el nuevo predio del Tiro Federal. Foto: Wikipedia

Con esta modificación, los usuarios contarían con una nueva conexión directa entre el sur porteño y uno de los sectores de mayor expansión urbana de la Ciudad.

Una reestructuración que ya impacta en decenas de líneas del AMBA

La posible modificación de la línea 29 se suma a una profunda reorganización de la red de colectivos iniciada desde fines de 2023. En ese período fueron eliminadas las líneas 5 y 75, se creó la línea 197 y se aprobaron cambios en los recorridos de las líneas 28, 32, 46, 91, 119, 128, 148, 158 y 195.

Además, continúa en evaluación la desaparición de la línea 154, que sería absorbida como ramal de la línea 45. Paralelamente, varias líneas bajo la órbita del Gobierno porteño también fueron modificadas mediante extensiones, nuevos ramales, recortes de recorrido y cambios de operador.

De esta manera, la transformación proyectada para la línea 29 representa un nuevo paso dentro de la reconfiguración del sistema de transporte público que utilizan diariamente miles de pasajeros en la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires.