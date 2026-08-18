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Explosión en una central eléctrica de La Plata: más de 18 mil familias continúan sin luz tras el incendio

La restitución continuará de manera progresiva durante las próximas 72 horas con los trabajos en las zonas afectadas como, por ejemplo, La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.

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Incendio en La Plata.
Incendio en La Plata. Foto: @JuaniAyoroaOK
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Más de 18 mil familias continuaban sin luz en la ciudad bonaerense de La Plata luego de la explosión e incendio en una de las centrales eléctricas y, desde EDELAP, la empresa privada de distribución y comercialización de electricidad de la ciudad, informaron que la restitución del suministro continuará de manera progresiva durante las próximas 72 horas.

Incendio en La Plata. Foto: @JuaniAyoroaOK

Plan Operativo de Emergencia

El último comunicado difundido por EDELAP indica que, en el marco del Plan Operativo de Emergencia, el equipo comenzó a instalar más de 15 grupos electrógenos para “avanzar en la normalización del suministro en las zonas afectadas tras el incendio en Tolosa”.

Según los últimos reportes todavía hay 18.100 usuarios sin energía eléctrica, de los casi 65 mil que hubo tras el incendio, hecho que ya es investigado por las autoridades.

Incendio en La Plata. Foto: @JuaniAyoroaOK

La restitución continuará de manera progresiva durante las próximas 72 horas con los trabajos en las zonas afectadas como, por ejemplo, La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.

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“Cada intervención se realiza garantizando las condiciones de seguridad para los usuarios, el personal y las instalaciones”, explicaron.

En el cierre del escrito, indicaron: “Mantenemos, además, diálogo permanente con el gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por esta situación”.

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