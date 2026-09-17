Julio César escribió hace más de 2.000 años sobre una característica de las personas: “Los hombres creen fácilmente aquello que desean” Foto: Gemini

Hace más de dos mil años, Julio César dejó una observación sobre la naturaleza humana que todavía resuena: “Los hombres creen fácilmente aquello que desean”. La frase, escrita originalmente en latín como “Fere libenter homines id quod volunt credunt”, aparece en el libro III, capítulo 18 de La guerra de las Galias, la obra en la que César relató sus campañas militares en la región.

En ese pasaje, el líder romano analizaba el comportamiento de sus adversarios y explicaba cómo, ante la expectativa de un resultado favorable, sus enemigos tomaron decisiones convencidos de que las circunstancias jugarían a su favor. Para César, esa confianza no se basaba en pruebas, sino en el simple deseo de que las cosas salieran como esperaban.

El contexto de la frase y su significado

La reflexión de César surgió en medio de sus campañas en la Galia, que comenzaron en el 58 a. C. y se extendieron durante varios años. En sus relatos, escritos en tercera persona, el general no solo narraba los hechos militares, sino que también buscaba influir en la opinión pública de Roma.

Hace más de 2.000 años, Julio César dejó escrita una reflexión sobre el comportamiento humano que todavía resulta reconocible: “Los hombres creen fácilmente aquello que desean”. Foto: Gemini

La guerra de las Galias cumplía una función política: los informes que César enviaba sobre sus campañas se transformaron en los famosos Comentarios, que presentaban sus acciones bajo una luz favorable. Historiadores han señalado que estos textos ayudaban a construir su imagen ante el Senado y el pueblo romano.

La frase sobre la facilidad con la que las personas creen lo que desean no solo describe una situación puntual de la guerra, sino que también revela una mirada sobre la psicología humana: el deseo puede influir en la forma en que interpretamos la realidad, incluso por encima de la evidencia.

El poder de las expectativas y la vigencia de la reflexión

César conocía de cerca el impacto de las expectativas y los rumores en la toma de decisiones. Durante sus campañas, debió enfrentarse no solo a ejércitos enemigos, sino también a alianzas, información y decisiones basadas en lo que otros creían que iba a suceder.

Con el paso del tiempo, la frase se desprendió de su contexto militar y adquirió un sentido más amplio. Hoy se utiliza para señalar que las personas no siempre creen algo porque sea cierto, sino porque desean que lo sea. El deseo, entonces, puede ser tan poderoso como la verdad misma a la hora de moldear opiniones y acciones.

Resulta llamativo que una reflexión tan vigente haya sido escrita por uno de los hombres que mejor supo manejar el poder, la información y la narración de sus propias victorias en la antigua Roma.