Grupo Octubre compró la totalidad de Mandarina Contenidos: incluye programas como LAM y el canal de streaming Bondi

Grupo Octubre compró Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi. Foto: Canva

El Grupo Octubre realizó una publicación en Instagram en la que afirmó que se quedó con la totalidad de las acciones sobre Mandarina Contenidos, empresa que produce LAM y El Diario de Mariana, transmitidos por América TV. Entre otras, cosas incluye también el canal de streaming Bondi que es conocido por los programas con la conducción de Ángel de Brito.

En este contexto de cambios, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, será ahora director ejecutivo integral de El Nueve, emisora que también pertenece a Grupo Octubre. Esta compañía tiene ya 21 años de trayectoria y en 2024 lanzó su canal de streaming.

Entre otras cosas incluye también el canal de streaming Bondi que es conocido por los programas con la conducción de Ángel de Brito. Foto: Bondi

¿Qué dice el comunicado oficial del Grupo Octubre?

“Grupo Octubre anuncia la firma del acuerdo para adquirir el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, operación que incluye el canal de streaming Bondi”, inició el comunicado oficial.

Y agregó: “La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”.

Además, nombró la asunción de Mariano Chihade como director ejecutivo integral de El Nueve y describe al Grupo Octubre con sus características principales: “Grupo Octubre es un ecosistema de medios líder en Argentina. Su portafolio incluye canales de televisión abierta, señales de noticias, radios AM y FM, medios gráficos, plataformas digitales y desarrollos audiovisuales”.

Comunicado Oficial del Grupo Octubre Foto: @mandarinatelevision en Instagram

Finalmente, nombra cualidades de Mandarina Contenidos: “Fundada en 2005 por Mariano Chihade, Mandarina Contenidos es una productora independiente con 21 años de trayectoria que desarrolla y produce contenidos en múltiples géneros: documental, ficción, televisión abierta, programas de entretenimiento, magazine y reality. En mayo de 2024, Mandarina lanzó el canal de streaming Bondi, reuniendo en su programación a algunas de las figuras más importantes del espectáculo y los medios locales”.

¿Qué pasará con los programas de El Nueve y del streaming Bondi?

No tardaron en llegar las especulaciones sobre el futuro de las producciones de Canal 9 y del canal de Youtube Bondi. Desde La Nación aseguran que los empleados y conductores tienen contrato hasta el 31 de diciembre.

Por su parte, el Grupo Octubre posee señales de noticias (Argentina 12), radios AM (AM 750) y FM (94.7 y Aspen), medios gráficos (Página 12, Caras y Caretas y El Planeta Urbano), plataformas digitales y desarrollos audiovisuales.

Página 12 Foto: Página 12

Además, Víctor Santa María está detrás del Grupo Octubre y es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal y referente del PJ porteño. Los efectos de esta noticia se verán en lo pronto en pantalla dentro del duro momento que pasa la TV abierta argentina.

¿Cómo fue el proceso de la compra de El Nueve?

El proceso de compra de El Nueve data de diciembre de 2019 cuando GO firmó acuerdos con Telearte para llevar conjuntamente la producción de contenidos y nuevos proyectos audiovisuales. Ya en 2020 afianzaron aquella relación a través de acuerdos para el desarrollo de IP, la nueva señal de noticias en cable.

Luego, en junio de 2020, GO aceptó la propuesta para la adquisición de Canal 9 y FM Aspen en un comunicado que remarcó: “sujeto a estrictas obligaciones de confidencialidad”.

Finalmente, el Grupo Octubre concretó la compra de Canal 9 el 20 de noviembre de 2020 y lo informó a través de un comunicado: “El Grupo Octubre (GO) culminó el proceso de compra de Telearte -la firma que controla Canal 9- y de FM Aspen, quedando de esta manera como su operador”.

Canal 9 logo Foto: Canal 9 logo

“De esta forma, GO finalizó hoy [20 de noviembre de 2020] el proceso de compra de Telearte y FM Aspen, lo que llevará tranquilidad a las más de mil familias que trabajan directa o indirectamente en las emisoras”, sentenció el texto.

Por otra parte, el mismo comunicado destacó la cancelación de la totalidad de créditos del concurso preventivo de las entidades vendedoras de Telearte y se le informó al Juzgado interviniente y a las autoridades de aplicación acerca de aquella operación.