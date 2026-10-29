Tenían 138 kilos de carne podrida, cucarachas y excremento de roedores: una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras una inspección inesperada

Una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras hallar carne podrida, cucarachas y heces de roedores. Foto: Jefatura de Policía - Provincia de Entre Ríos

Una carnicería de Concordia, Entre Ríos, fue clausurada temporalmente el miércoles 28 de octubre después de que una inspección detectara carne podrida, cucarachas, excrementos de roedores y graves deficiencias sanitarias. El procedimiento terminó con el decomiso de 138 kilos de productos cárnicos considerados no aptos para el consumo humano.

Clausura temporal en una carnicería de Entre Ríos por carne en mal estado y presencia de cucarachas y roedores

El operativo se realizó alrededor de las 11 en la carnicería El Gringo, ubicada en inmediaciones de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y Saure, en Concordia. Participaron efectivos de la Comisaría Séptima, la Brigada Concordia y personal de Bromatología Municipal.

Según la información policial difundida por medios locales, los inspectores encontraron falta de higiene generalizada, heces de roedores y cucarachas en distintos sectores del establecimiento.

Durante la revisión de los alimentos, también detectaron cortes de carne vacuna y porcina con olor a putrefacción y manchas verdosas, señales de deterioro que impedían su comercialización para consumo humano.

Las irregularidades incluyeron pollos embolsados vencidos y una res ovina almacenada en el mismo compartimiento, que carecía de los sellos correspondientes y de documentación que acreditara su procedencia.

Decomisaron 138 kilos de productos cárnicos en una carnicería de Concordia. Foto: Jefatura de Policía - Provincia de Entre Ríos

Cuántos kilos de carne se decomisaron y cómo seguirá el caso en Concordia

Como consecuencia de los hallazgos, las autoridades decomisaron 138 kilogramos de productos cárnicos que no reunían las condiciones sanitarias necesarias para su comercialización.

El peso corresponde al total de mercadería retirada durante el procedimiento. Los informes difundidos no especificaron cuántos kilos correspondían a carne vacuna, porcina, aviar u ovina.

Además, los inspectores labraron el acta correspondiente y dispusieron la clausura temporal del comercio, con intervención de las áreas municipales de Bromatología e Inspección.

Por el momento, no se informó una fecha de reapertura ni se comunicaron posibles sanciones adicionales. La medida quedó bajo intervención de las autoridades municipales competentes.

Dónde denunciar irregularidades sanitarias en comercios de Concordia

Los vecinos que detecten alimentos vencidos, presencia de plagas o condiciones de higiene deficientes en comercios pueden comunicarse con la Dirección de Bromatología de Concordia.

El organismo recibe consultas y reclamos mediante el teléfono 345-4291516 o por WhatsApp al 345-4085487. También brinda atención presencial en Roque Sáenz Peña 225, segundo piso, de lunes a viernes, de 7 a 13.

Desde el municipio recuerdan que los establecimientos dedicados a comercializar alimentos deben cumplir las condiciones sanitarias exigidas para proteger la salud de los consumidores.